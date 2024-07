Adiós TV Azteca, Tras llegar a 'VLA', Laura Bozzo sorprende al revelar inesperado retiro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora de origen peruano, Laura Bozzo, de nueva cuenta dejó en shock a sus fans, debido a que acaba de confirmar que le dirá adiós a TV Azteca, a tan solo un par de semanas de haber llegado a Venga la Alegría como presentadora, pues en una reciente entrevista sorprendió al revelar su inesperado retiro de los realitys shows, y declarar que tiene el proyecto perfecto para eso.

Julio trajo una inmensa sorpresa para el mundo del espectáculo, en especial para Kristal Silva, Mauricio Barcelata y el resto de los presentadores del matutino del Ajusco, pues se hizo oficial que la reconocida peruana se integraba a las filas del mencionado programa para quedarse como presentadora. Usual a su estilo, Laura causó polémica pues a los pocos días de su llegada mandó a callar a Barcelata durante una de las secciones.

Pero ahora, todo ha dado un giro de 360 grados, debido a que recientemente brindó una entrevista ante las cámaras de Telemundo, en el que ha confirmado que a menos de un mes de haberse unido al programa producido por Maru Silva, ya tiene fecha de salida, pues confirmó un rumor muy interesante que ha dado mucho de que hablar en los últimos meses, agregando que este proyecto será su despido.

En el mes de mayo llegó finalmente a su gran final La Casa de los Famosos 4, y como sorpresa para los espectadores, confesaron que la siguiente emisión de este formato será un All Stars, en el que rápidamente se dijo que Bozzo sería una de las integrantes. Ahora, el pasado viernes 12 de julio, la presentadora peruana confirmó que en efecto, oficialmente estaba cerrado su contrato y va ser de nueva cuenta una habitante más de la casa, agregando que este es su despido de los realitys.

En exclusiva para ?@Telemundo? confirmé que voy a participar en @lacasaselpsfamososallstard para ellos, y es que ahí empecé y este será mi último reality. Vamos con todo", expresó Laura.

Ante este hecho, sus seguidores en la cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, no tardaron en reaccionar a la sorprendente noticia de la exintegrante del programa Hoy, dividiéndose entre los que lamentan su anuncio que ya no va a formar parte de esta clase de formatos y otros en los que están muy seguros que no va a ser así, sino que después va a aceptar más proyectos, ya sean realitys o no.

Fuente: Tribuna del Yaqui