Aseguran que Irina Baeva lloró y rogó a Juan Osorio para no ser despedida de 'Aventurera'

Ciudad de México.- Sin duda alguna uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo mexicano es la participación de Irina Baeva en Aventurera, ya que la rusa fue destrozada por la crítica debido a su "pobre" desempeño en el escenario. Como se recordará, la semana pasada Juan Osorio afirmó que para el próximo 18 de julio llegaría una "nueva protagonista", sin embargo, el pasado jueves cambió de parecer e informó que Baeva seguiría al frente del elenco.

Ante las cámaras de diversos reporteros y programas, el productor de telenovelas afirmó que seguiría respaldando el trabajo de la prometida de Gabriel Soto pese a todo lo que se dice de ella: "Me llena de orgullo y por eso está todo el elenco aquí, dijimos 'este barco no se hunde, aquí aguantamos, Irina ha tenido fortaleza en las críticas', yo no la he visto dudar de su trabajo", mencionó Osorio en tanto que la actriz prometió que no se iba a "rajar".

Aunque Osorio se veía muy convencido de su decisión, ahora ha salido a la luz que en realidad sí corrió a Irina pero presuntamente la actriz le rogó para que no la sacara de Aventurera. La periodista Ana María Alvarado reportó que Baeva se puso a "llorar como Magdalena" cuando supo que ya no estaría en el musical: "Tengo gente que me contó que ella lloró como María Magdalena cuando se enteró que había la posibilidad de que la quitaran", dijo la conductora de Sale el Sol.

Asimismo, Ana María reportó que hay otra famosa actriz de esta obra que se encuentra en la cuerda floja y es Coco Máxima. Supuestamente, antes de la conferencia de prensa donde confirmaron a Irina como 'Helena Tejero', Juan le dio una tremenda regañada a la estrella trans porque llegó tarde: "(Coco) lloraba y lloraba durante la conferencia. Averiguando, me entero que Juan le pegó una gritoniza de miedo porque llegó tarde".

Presuntamente, el exesposo de Niurka se molestó a tal grado que le gritó a Coco, por lo cual ella se puso muy sensible, y es que el productor hasta la amenazó con despedirla: "Le dijo: 'Conmigo no se juega. Aquí estás a tiempo o no vas a estar en esta obra'. Le habló de muy mala manera". Cabe resaltar que la información que dio Ana María Alvarado no está confirmada, por lo que habrá que esperar a que alguno de los involucrados hable al respecto.

