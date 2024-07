Billie Eilish enfrenta nuevas acusaciones de plagio por su canción 'WILDFLOWER'

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La famosa cantante Billie Eilish se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras ser acusada de plagiar a la banda mexicana Golden Ganga con su canción WILDFLOWER. Liderada por Adán Nuñez, Golden Ganga ha señalado que la introducción de la canción de Eilish tiene una notable similitud con Mi Área, una pieza de su álbum debut. Esta situación ha generado un intenso debate en redes sociales, donde los seguidores de la banda mexicana dejaron ver su indignación.

Lastimosamente esta no es la primera vez que Eilish enfrenta acusaciones de plagio. Anteriormente, la joven cantante fue señalada por la similitud de la introducción de su canción What Was I Made For?, parte del soundtrack de la película Barbie, con Celoso de la banda Toppaz. Ahora, con este sencillo, los fans de Golden Ganga han vuelto a levantar la voz, acusando a Eilish de apropiarse indebidamente de la música de la banda tapatía.

Formada en 2006 en Guadalajara, Golden Ganga fusiona géneros como reggae, rock y rap, y es conocida por sus letras que promueven la paz, el amor y la crítica social. Además, la banda ha lanzado varios álbumes exitosos, incluyendo Ouroboros, y ha ganado reconocimiento en festivales internacionales, consolidándose como una fuerza influyente en el reggae latinoamericano.

Hasta el momento, ni Golden Ganga ni su vocalista Adán Núñez han dicho nada al respecto sobre el presunto plagio. La banda tiene una presentación programada para el próximo 31 de agosto en el Centro de Espectáculos La Maraka de la Ciudad de México, y se espera que utilicen esta plataforma para hablar de la situación públicamente.

En las redes sociales, varios videos comparativos han emergido, mostrando las similitudes entre WILDFLOWER y Mi Área. Estos videos, algunos humorísticos y otros serios, han avivado el debate sobre si las semejanzas son producto de una coincidencia o de un plagio intencional.

El más reciente álbum de Billie Eilish, HIT ME HARD AND SOFT, lanzado el 17 de mayo, ha sido un éxito comercial, pero la reciente controversia de plagio podría empañar su reputación. Aún no se sabe si se tomarán acciones legales en torno a esta acusación, pero la polémica ha suscitado discusiones sobre la originalidad y las influencias en la música contemporánea.

Fuente: Tribuna