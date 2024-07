Casi muere: Tras amorío con dueño de Televisa, actriz de TV Azteca regresa a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una exitosa actriz y comediante, quien fue señalada por un supuesto amorío con el dueño de Televisa y que hace poco estuvo trabajando con TV Azteca, dio una tremenda sorpresa a los televidentes debido a que la tarde de este viernes 12 de julio reapareció en el programa Ventaneando. La famosa artista también es recordada porque tuvo que abandonar su carrera debido a que padeció una dura enfermedad que casi le provoca la muerte.

Se trata de la guapísima Anabel Ferreira, quien alcanzó la fama en la década de los 80's en la televisora de San Ángel con su exitoso programa ¡Anabel!. La originaria de Aguascalientes también apareció en programas como ¡¡Cachún Cachún Ra Ra!!, además de las telenovelas Senda de Gloria, Te sigo amando, Soy tu dueña, entre otras. Mientras que en TV Azteca ha sido parte de las series Rutas de la vida y Un día para vivir.

Una de las polémicas que ha perseguido a la intérprete es su supuesta relación con Emilio Azcárraga Milmo 'El Tigre', antiguo dueño de Televisa, pero hay que recordar que ella siempre lo ha negado: "Yo escuchaba, iba caminando y decían 'ahí va la vieja de 'El Tigre' y no era cierto". Asimismo, Anabel acaparó mucho la atención en el pasado por ausentarse de la TV por una neuralgia del trigémino, enfermedad que le paralizó el rostro.

Antes y después de Anabel Ferreira

Tras haber estado fuera de las cámaras algunos meses, y hacer una nueva serie para Televisa, la tarde de ayer viernes Anabel retornó a los foros de la empresa del Ajusco siendo invitada del programa Ventaneando, que lidera Pati Chapoy. La actriz no llegó sola ya que la acompañaba el actor Sergio Bonilla, con quien está realizando la obra de teatro El Enemigo del Pueblo, que es una exitosa comedia.

La intérprete resaltó que es una puesta en escena divertida, por lo cual el público no puede perdérsela: "Hay que divertirnos, hay que pasarla bien, en su texto original, de otro modo seria un texto denso, entonces hay que pasarla bien". No obstante, Anabel aclaró que no habría "vulgaridad" en la obra, ya que ella es enemiga de esta práctica. Por su parte, Pati aplaudió a Ferreira por el éxito que ha tenido a lo largo de su carrera.

Fuente: Tribuna