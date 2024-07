Flor Rubio responde a Burrita Burrona y Turbulence; reafirma no deben estar en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida periodista de espectáculos, Flor Rubio, recientemente acaba de emplear su canal de YouTube para darle una contundente respuesta a las famosas comediantes e influencer, Burrita Burrona y Turbulence, después de que estas se defendieran cuando les dijo que no estaban preparadas para estar en Televisa, incluso en esta ocasión reafirmó su postura que no deben ser contratadas para televisión.

Después de que en TUDN confirmaran que en su programa deportivo, La Jugada, las reconocidas comediantes transgénero van a tener su propio espacio en este, el cual es llamado La Botarguiza, Rubio se opuso de inmediato señalando que a su punto de vista le parecía innecesario que en la empresa San Ángel contraten a este tipo de personalidades solo porque son del momento, ya que no tienen la preparación para estar ante las cámaras de televisión.

Ante este hecho, ambas influencers y comediantes respondieron con su usual sentido del humo y bastante elegancia, al momento de declarar que no coincidían con lo dicho, que respetaban a la presentadora de Venga la Alegría porque sabían que era una institución, pero que antes de hablar debía informarse sobre ellas y la invitaron a ver su sección de comedia que presentaran a lo largo de Los Juegos Olímpicos París 2024. Aunque sí hubo una que otra burla, en realidad no la atacaron como se esperaba.

Ahora, este sábado 13 de julio se ha viralizado la respuesta que dio Rubio en su canal de YouTube, Dulce y Picosito, con respecto a la postura, en la que afirma que ella en ningún momento las atacó ni se burló de nadie, solo que ella considera que no tienen nada que hacer en una televisora y mucho menos en un canal de deportes, asegurando que en su opinión "zapatero a tus zapatos", haciendo referencia a que cada quién en su giro.

Por su parte, Gabriel Cuevas, que también atacó a las chicas y les dijo "vulgares", además de afirmar que "ellos son travestis" no drags, se mantuvo firme en su postura, asegurando que cree al igual que Flor que no deben de estar al aire, porque no están preparadas, y que él está en contra que se hagan llamar drags queens cuando en realidad el terminó latinoamericano es trasvestismo, que no le gusta que se "agringuen" las cosas.

Fuente: Tribuna del Yaqui