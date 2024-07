Jorge Carbajal contundente, pone en su lugar a Paola Suárez tras afirmar que abusó de menor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido periodista de espectáculos, Jorge Carbajal, de nueva cuenta no se ha tentado el corazón para hundir a la influencer de redes, Paola Suárez, debido a que a poco de que ella le respondiera a las acusaciones en las que afirma que abusó sexualmente de un menor de edad, este fue muy contundente al momento de parar sus ideas sobre una "campaña de desprestigio" y la puso en su lugar.

La integrante de 'Las Perdidas', uno de los grupos de mujeres trans más famosos de la actualidad, desde hace varios días se ha visto en medio del escándalo, pues se han viralizado videos antiguos en el que narra momentos íntimos que son considerados como confesiones de delitos sexuales en contra de menores de edad. Esto sucedió porque Suárez hace poco confesó que le gustaban los chavos menores de entre 16 y 18 años, incluso subió un video en el que acosa a un joven de 16 y le pide que se deje tocar la pierna.

Ante este hecho, Carbajal en su programa En Shock habló sumamente molesto de la situación, asegurando que la influencer ya tiene en su contra dos demandas por la vía de lo penal para denunciarla por delitos sexuales, señalando que no pudo averiguar muchos detalles, solo lo mencionado anteriormente. Por esto es que Paola salió a afirmar que el periodista era un hombre que solo arma una campaña de desprestigio y la quiere perjudicar hablando de ella con coraje.

Y ahora, durante un video que compartió en su canal de YouTube y su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, la hundió sin piedad, pues declaró que no tiene un prestigio al cual demeritar, que no la odia y no habla de ella porque la odio, asegurando que no tenía idea de quien era ella hasta ese momento que salieron los videos, que solo conocía a Kimberly 'La Más Preciosa', por lo que no podía decir que la usaba solo para figurar.

De igual forma, señaló que no es que le tenga coraje, sino que él en lo personal no puede hablarle de una forma dulce y cariñosa cuando está viendo estos crímenes tan atroces en contra de la juventud, pues le daba mucho "asco" estas situaciones. Finalmente, le recalcó que él no habló a ciegas y no fue quién comenzó con todo este escándalo, sino que lo retomó de sus propias declaraciones y videos que ellas mismas han compartido.

Fuente: Tribuna del Yaqui