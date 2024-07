Jorge Losa hunde a Christian Estrada en 'La Isla' y se pelea con Fernando; lo culpa de todo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico modelo mexicano, Christian Estrada, una vez más estalló molesto en contra de sus colegas dentro de La Isla: Desafío En Grecia y Turquía, debido a que su rival de amores y competencia, el actor español, Jorge Losa, recientemente junto a su equipo lo hundió y dejó en peligro de poder salir del programa, por lo que este tuvo intensa pelea con el influencer, Fernando Lozada, al cual culpó de todo.

A unas semanas de que arrancara la nueva temporada del reality de TV Azteca, Estrada ingresó como parte de los nuevos retadores, el equipo de los Rebeldes. Desde ese momento no ha parado de tener fricciones con Jorge, pues lo llamó "chapulín" y dijo que lo intimidaba, mientras que el español recalcó que Estrada es una persona que no quiere cerca por lo que hizo sufrir a quienes ama y era mejor no tenerlo en su circulo cercano.

Poco después de esto, las tensiones estallaron y el exparticipante de La Casa de los Famosos, de Telemundo, en un consejo no se contuvo y fue directamente hacía donde estaba Losa y comenzó a insultarlo al decir que era un poco hombre, buscando que se armara una pelea, a lo que Jorge no se acobardó más no tiró golpe, simplemente señaló que no era poco hombre solo porque se enamoró de "una mujer maravillosa".

Y ahora, nuevamente su carácter explosivo volvió a dar de que hablar, debido a que después de que el equipo naranja, en el que se encuentra Losa, les ganaron el duelo de salvación, por lo que ninguno de ellos podrá ser nominado para ir al duelo de eliminación, estos notaron, especialmente Diana Chiquete, señalaron que por este detalle comenzó a haber una serie de batalla de egos entre Lozada y Estrada, especialmente por el ex de Ferka.

Ante este hecho, pasaron el momento en el que el exparticipante de Guerreros 2020 le está recriminando a Fernando que fue por él que perdieron, que lo había decepcionado, a lo que este se molestó y le dijo que no estuviera diciendo "mam...", que no era justo, pero el modelo siguió en su postura de culparlo, lo que podría ser el comienzo de una caída en picada de los verdes, que hasta el momento se mostraban más unidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui