Luto en Televisa: Andrea Legarreta rompe en llanto en pleno cumpleaños por dura pérdida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El día de ayer viernes 12 de julio la famosa presentadora Andrea Legarreta celebró su cumpleaños número 53 y sin duda alguna fue un día bastante especial y diferente, ya que se trata de su primer cumpleaños sin la presencia física de su madre, Isabel Martínez. Como se recordará, doña Chabelita murió el 29 de julio de 2023 de forma repentina, luego de años luchando contra la fibromialgia.

Tras terminar de transmitir el programa Hoy, ayer viernes, la exesposa del cantante Erik Rubín accedió a platicar con la prensa a las afueras de Televisa, y sin poder ocultar su tristeza, terminó rompiendo en llanto. Resulta que Andy recordó ante las cámaras de diversos reporteros que hace justo 1 año fue la última vez que había visto con vida a su mamá, por lo que no pudo contener su llanto.

La última vez que yo la vi con vida fue justo un año, en el día de mi cumpleaños", dijo conmovida.

Legarreta explicó que la última vez que ella vio a su padre pudo entender que era la despedida, pues notó que Chabelita no se encontraba del todo bien: "Justo el día de mi cumpleaños no estuvo en la comida conmigo, me fui a verlos a su casa y fue una noche especial y triste, cuando salimos de ahí, fue muy triste, yo pude sentir como, es que era nuestra última mirada y así fue", le dijo a los reporteros a las afueras de San Ángel.

La última vez que Andrea vio a su madre fue en su cumpleaños pasado

No obstante, la presentadora resaltó que no quiere que el público le tenga lástima y mencionó que se siente sumamente afortunada por la vida que tiene: "Con mucho agradecimiento, mucha felicidad, a mí me encanta celebrar mi cumpleaños, hay vidas que son muy cortas y yo me siento feliz y orgullosa de tener 53 añotes, muy agradecida con todo lo vivido", relató la protagonista de novelas como ¡Vivan los niños!.

En temas laborales, Andy no habló de su supuesta salida del matutino de Las Estrellas, pero sí comentó que tiene ganas de hacer proyectos “diferentes”, pero aseguró que eso será en un futuro. Entre los planes de la madre de Mía Rubín está debutar como productora o seguir haciendo teatro, no obstante, aclaró que de momento no tiene nada planeado: "No sería salir en lo que produzca… tengo curiosidad, pero sería más adelante, ahorita estoy muy cansada, o una serie también", informó la conductora.

Fuente: Tribuna