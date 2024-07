Muere Richard Simmons, el icónico instructor de fitness, a los 76 años

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El mundo del fitness ha perdido a uno de sus iconos más grandes. Richard Simmons, legendario instructor y motivador, lamentablemente falleció este sábado 13 de julio, según informes de TMZ.

Fuentes policiales informaron que una llamada de emergencia fue realizada por el ama de llaves de Simmons poco antes de las 10 a.m. Las autoridades al llegar al lugar declararon su muerte en la escena. Hay que decir que, hasta ahora, no se sospecha de algo fuera de lugar, esto de acuerdo con el informe.

Richard Simmons, quien celebró su 76º cumpleaños apenas el pasado viernes, se había alejado de los reflectores hace diez años. No obstante, hace poco había participado en una entrevista con People, donde compartió que planeaba celebrar su cumpleaños de manera sencilla. "Soplaré una vela para celebrar mi cumpleaños, pero la vela probablemente estará en un calabacín", dijo Simmons, reafirmando su compromiso con el vegetarianismo.

Al reflexionar sobre su edad, Simmons expresó su gratitud: "Estoy agradecido de estar aquí, de estar vivo por un día más. Pasaré mi cumpleaños haciendo lo que hago todos los días, que es ayudar a la gente".

Hay que decir que la muerte de Simmons se produce pocos meses después de un susto de salud fuerte. En marzo, el creador de Sweatin' to the Oldies compartió en su página de Facebook que había sido diagnosticado con cáncer de piel. "Había un bulto de aspecto extraño debajo de mi ojo derecho... Era hora de llamar a mi dermatólogo", relató Simmons en una publicación extensa.

Después de una revisión médica, se le diagnosticó carcinoma de células basales. A pesar del temor inicial, Simmons enfrentó el tratamiento con su característico sentido del humor y optimismo. Tras tres procedimientos dolorosos, los médicos lograron eliminar todas las células cancerosas.

Simmons se ganó el corazón de millones con su carisma, energía inagotable y dedicación al bienestar. A lo largo de su carrera, lanzó numerosas cintas de fitness, incluyendo clásicos como Party off the Pounds y Blast Off. Su método único y entusiasta motivó a personas de todas las edades a moverse y llevar una vida más saludable.

En 2014, Simmons se retiró de la vida pública y en 2016 cerró su icónico gimnasio Slimmons en Beverly Hills, California. Su repentina retirada generó preocupación entre sus fans, por lo que las autoridades de Los Ángeles decidieron realizar un control de bienestar en su residencia en 2017. Los detectives confirmaron que Simmons estaba "perfectamente bien".

En 2022, Simmons declaró a The Post a través de su representante que estaba "feliz, saludable y viviendo la vida que ha elegido vivir".

La noticia de su fallecimiento ha generado una ola de condolencias y homenajes en redes sociales. Simmons no solo será recordado por su contribución al mundo del fitness, sino también por su genuina dedicación a mejorar la vida de los demás. Su mensaje de amor propio y aceptación seguirá inspirando a generaciones.

La comunidad del fitness y todos aquellos que alguna vez fueron tocados por su entusiasmo y bondad, hoy lamentan la pérdida de un verdadero pionero. Richard Simmons deja un legado de motivación, alegría y salud que perdurará en la memoria colectiva.

Fuente: Tribuna