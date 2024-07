"No mam...": 'Luis Miguel' llega a La Velada del Año con Alana; cantan juntos 'La Bikina'

Comparta este artículo

Madrid, España.- El nombre de Luis Miguel, ha causado revuelo, pues uno de los imitantes del cantantes que se presentó a La Valada del Año 4 para representar a México, y lo hizo de forma magistral al lado de la streamer y boxeadora mexicana, Alana Flores, con la cual camino por la alfombra roja al cantar juntos La Bikina y causó un gran revuelo en las redes sociales, en donde ya se encuentran en las principales tendencias por este motivo.

Este sábado 13 de julio se realiza en estos momentos uno de los eventos más importantes del año más famosos en España, el cual se presenta en el Estadio Santiago Bernabéu, un evento que mezcla a lo mejor del streaming y del mundo del boxeo amateur, pues las mejores representantes de estos dos ámbitos. En esta ocasión Alana va a hacer equipo con Amablitz y se enfrentarán en parejas con Zeling y Nissaxter.

A pocos minutos que comenzara dicho programación, Alana ya se ha vuelto tendencia, al igual que el nombre denominado 'Sol de México', pues su entrada fue completamente inesperada y todo un espectáculo, junto al hombre que imita al intérprete de La Incondicional entró a su lado interpretando La Bikina, incluso unos segundos le puso el micrófono y ella deleitó con su bella voz cantando parte de la letra, mientras que detrás de ello venía un hombre alzando la bandera de México y bailarinas con un atuendo de charro, aunque en vez de pantalón eran faldas, y danzaban al ritmo del mariachi, que los seguía de cerca.

Casi de inmediato se volvieron en X, anteriormente conocido como Twitter, en el tema de conversación, reaccionando impactados y encantados a la vez con esta sorpresa, ya que fue una sorpresa ver al supuesto padre de Michelle Salas presente, que ahora se sabe fue un imitador, y en especial porque no se imaginaron que desfilaría por la alfombra, así que internautas aseguraron que esta "fue la mejor entrada" en la historia del evento y con frases como "no mam...", señalando que no podían creer lo que veían.

¿Quién es Alana Flores?

Alana es una joven de tan solo 23 años de edad, que destaca en TikTok por su divertido contenido en el que principalmente se enfoca en los videos juegos y los clásicos de la red social antes mencionados, obteniendo mucha popularidad con sus transmisiones en Twitch. Actualmente posee más de un millón de seguidores en su cuenta de X y de Instagram, mientras que en TikTok ya posee tres millones, los que son los que se espera vean La Velada del Año 4 en Twitch, donde se transmite en vivo.

Fuente: Tribuna del Yaqui