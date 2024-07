Pleito en 'La Casa de los Famosos México': 'El Potro' enfrentará a ex de 'Acapulco Shore'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que dentro de esta segunda temporada de La Casa de los Famosos México se va a desatar tremendo pleito, debido a que el reconocido presentador, Luis 'El Potro' Caballero, va a estar encerrado con una de sus exnovias de Acapulco Shore en este 24/7, por al menos un par de semanas. Ambos ya han dejado claro que van a hacer las paces, por lo que deberán de tener un intenso enfrentamiento de verdades, ¿acaso habrá guerra para que llegue la paz?

'Potro' es conocido por ser el 'Hombre Fiesta' en el reality de MTV, pues él junto a Manelyk González, Jawy Méndez y otros excompañeros, podían estar de fiesta toda la noche y beber, sin contar que no tenían problema al besarse ante las cámaras con sus ligues de noche o parejas. Una de las exparejas conocidas de Luis es precisamente su excolega del reality de fiesta, Karime Pindter, con la que no terminaría del todo bien pues en una entrevista declaró que ella "es hipócrita. No soy la primera persona que lo dice. Entonces, aguas".

Pese a que el exintegrante de Guerreros 2020 y Pindter no ocultaban cuando se daban amor, la realidad es que nunca hicieron oficial su romance, y fue hace poco que ella confirmó que sí fueron pareja, pero que él siempre la negó, que no entendía por qué, sin embargo, su pelea no sería por ello, sino por la separación de Manelyk y el participante de MasterChef Celebrity, pues a ella se la consideró tercera en discordia y al 'Potro' ser gran amigo de González se puso de su lado en la serie de dimes y diretes.

Potro con Jawy, Mane y Karime. Internet

Y ahora que ambos han sido confirmados para el reality show transmitido por VIX, todas sus polémicas han sido reanimadas y se espera que al menos haya un enfrentamiento entre ambos, puesto a que él la llamó "hipócrita" y esta no se quedó callada al asegurar que en este reality con él hay que tener cuidado pues es él, quien tiene ya una experiencia y estrategia en mente, además de añadir que: "Hace muchos años que no convivo con él como antes, cuando éramos más jóvenes y yo era diferente. Estos años he trabajado en ser mejor persona, más educada, más madura. Creo que está confundiendo la hipocresía con la educación y la madurez".

Por su parte, el exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy en su reciente encuentro con la prensa, se mostró un poco más calmado y se dijo dispuesto a arreglar la situación con Karime, por lo que no quiso dar más declaraciones al respecto, y solo dejó en claro que van a dar de que hablar con su presunta reconciliación: "Bueno, Karime y yo hemos compartido muchos realities. Es cierto, hemos estado distanciados, ya no somos tan amigos como antes. Ha habido muchos dimes y diretes, pero bueno, ya habrá mucho tiempo dentro de la casa para arreglar lo que se tenga que arreglar".

Finalmente, el exparticipante de Inseparables destacó que ya se está preparando para estar dentro de la casa, ya que mentalmente es un gran reto y quiere estar a la altura, centrado en su objetivo y no estresarse por otros factores: "Creo que es un trabajo mental, es un trabajo de 24/7 en donde la gente me va a poder conocer tal cual como soy, sin ediciones ni nada. La gente tiene muchos prejuicios también de todo lo que he hecho, pero aquí se van a dar cuenta de cómo soy en realidad".

