"Ruco degenerado": Facundo expone a conductor de 'Miembros al aire' por acosar a sus hijas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado jueves 12 de julio el famoso presentador Facundo se integró al elenco del programa Miembros al Aire y en el primer capítulo ya hizo sus irreverentes declaraciones. El extrabajador de TV Azteca se lanzó en contra de uno de sus compañeros de proyecto, ya que lo llamó "enfermo" y "degenerado" por supuestamente ver con otros ojos a las hijas de varios integrantes del elenco.

Resulta que Facundo se lanzó en contra del famoso conductor Jean Duverger, quien durante las últimas semanas ha sido señalado por presuntamente lanzarle 'coqueteos' a las hijas de Raúl 'El Negro' Araiza. Esta situación comenzó hace más de un mes, cuando Araiza mencionó que no era celoso ni con sus parejas ni con sus hijas Roberta y Camila Araiza, a lo que Duverger de inmediato respondió:

Por cierto, guapísimas tus hijas. Nosotros se seguimos y las vemos (las fotos de sus hijas). Qué onda que están tan guapas".

Después de ello, en varias ocasiones 'El Negro' ha vuelto a hacer reclamos a Jean por presuntamente pretender algo con sus hijas y el pasado jueves 11 de julio no fue la excepción. Tras presentar al nuevo 'Miembro', el conductor del programa Hoy dijo: "Tú también tienes hijas, está bien bonita". Luego el exintegrante de Sale el Sol contó que en una ocasión se encontró a Facundo con su hija y su novio en el cine, pero los jóvenes se sentaron aparte del padre.

Debido a esto, Jean aseguró que estuvo vigilando qué hacía la hija de Facundo con su pareja mientras estaba la película: "Pinc... señor raro que se le queda viendo a la morrita". Pero Duverger se defendía diciendo que solo "miraba al novio", pero sus compañeros agregaron: "¡Puerco!". Mientras que 'El Negro' le dijo: "Ya aquí entre nos, sí preocupa tu enfermedad".

Finalmente, Facundo le dijo a Araiza que ha hecho muy mal en no ponerle un alto a Jean para que respete a sus hijas: "Yo sí defiendo a mis hijas de gañanes como tú... a ti te valió mad..., si yo fuera tu hija y viera como le pones el centro a un ruco degenerado, me quitaría el apellido Araiza". Por su parte, Raúl cerró el tema expresando lo siguiente: "Sí sentí muy feo de todo lo que me ha estado diciendo (de mis hijas)".

Cabe resaltar que al parecer los comentarios entre los conductores de Miembros al Aire serían parte de una broma, pues tienen una excelente relación.

Fuente: Tribuna