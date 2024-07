¡Se enojó! Así reaccionó Andrea Legarreta a pregunta de porqué su hija Nina dejó la escuela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En días pasados Nina Rubín, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, se apoderó de la atención de toda las redes sociales y medios de comunicación luego de que confesara que había decidido abandonar la escuela, aún y cuando no había terminado sus estudios en la preparatoria. Tras todo el revuelo que causaron estas declaraciones, ahora la conductora del programa Hoy ya rompió el silencio.

Como se sabe, Nina declaró desde las instalaciones de Televisa que ella había tomado la decisión de no continuar estudiante su bachillerato debido a que quería "ser libre" y enfocarse en este momento en su carrera artística: "Yo decidí personalmente salirme (de la escuela)... no por soberbia, sino porque mi vida no va por ahí, claro que voy a hacer la universidad, pero ahorita dije quiero ser libre", mencionó la también cantautora.

Estas declaraciones generaron alarma y fue hasta la tarde de ayer viernes que Legarreta por fin reapareció ante la prensa para hablar al respecto. La conductora mostró su molestia porque asegura que fueron los medios quienes sacaron de contexto las palabras de su hija: "Ya sabes que ha los encabezados les gusta provocar, tristemente les gusta provocar de manera negativa", relató la presentadora de 53 años.

Legarreta explicó que la decisión de Nina se realizó porque en estos momentos está a punto de grabar una nueva telenovela para Televisa y esto le impide estar enfocada al 100 por ciento en sus estudios: "Estar combinando una preparatoria con 8 meses ausente (por las grabaciones) no funciona muy bien". En ese sentido, Andy aseguró que su hija menor siempre fue una alumna de excelencia, por lo cual confía en su decisión.

Cada año recibía reconocimiento, es una buena alumna".

La también actriz mencionó que su heredera es "muy inteligente" y dijo que está preparándose para presentar el examen Ceneval, con el cual culminará sus estudios de preparatoria. Andrea también mencionó que tanto ella como su exmarido Erik Rubín apoyaron a Nina en esta decisión: "Nosotros apoyamos porque sabemos que es casi imposible sacar una prepa, mientras estás 6 meses fuera". Y finalmente, la conductora dijo que su hija sí estudiará la universidad, pero quizá una carrera relacionada con la actuación y la música.

Fuente: Tribuna