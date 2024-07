¿Se pelea con Niurka? Emilio Osorio defiende a Juan Osorio en el drama de 'Aventurera'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El joven actor y también cantante, Emilio Osorio, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que en una entrevista con varios medios de comunicación dejó muy en claro su postura ante el intenso pleito que existe entre sus padres, la vedette cubana, Niurka Marcos, y de su padre, el productor de melodramas, Juan Osorio, al cual defendió con fuerza de todo el drama mediático que se ha desatado por Aventurera.

Osorio no ha parado de recibir critica tras critica por su decisión de haberle dado el personaje principal a la reconocida actriz rusa, Irina Baeva, siendo su principal detractora la madre de su hijo, pues ha destrozado la producción y todo lo que tiene que ver con la joven en el personaje, asegurando que no tiene el talento suficiente para llevarlo, pues aunque es hermosa se necesita ser una auténtica vedette y ella no lo es ya que no baila ni canta.

Ahora, después de tantos dimes y diretes, en la alfombra roja de los Premios Miaw 2024, Emilio fue cuestionado sobre los problemas de las dos personas que le dieron vida y lo han criado, a lo que este destacó que no le interesaba estar en medio de ninguno de ellos, por lo que solo se centra en la manera en la que él está con cada uno: "Para mí, lo más importante son los mensajes que tengo con ellos, más que lo que se dice afuera. Ellos tienen sus propios problemas que, si quieren, resolverán en algún momento, y si no, no es mi problema".

Pese a que se niega a hablar de lo sucedido, el joven actor de Mi Corazón Es Tuyo, señaló que siempre va a apoyar a su padre en sus proyectos y ahora con la puesta en escena era de la misma manera, pero en cuestión de sus padres, prefería mantenerse muy a parte porque es lo más sano y lo más inteligente en este punto: "Creo que es sano no enfrascarse en los problemas de los padres y concentrarse en el amor individual. Lo más inteligente para nosotros es justo no meternos".

Finalmente, sobre la actriz de melodramas como Fuego En La Sangre, declaró que es una mujer maravillosa que sabe lo que hace y que es sabia por toda la experiencia que ha acumulado a través de los años, por lo que él no se mete en lo que dice y solo se centra en su relación como seres individuales y como madre e hijo: "Mi mamá es una mujer súper inteligente y es ‘loba vieja’. Sabe cómo, cuándo y dónde. Es una mujer a la que no le importan las consecuencias. Si dice las cosas, es por algo; siempre va a tener nuestro apoyo".

Fuente: Tribuna del Yaqui