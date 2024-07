"Vas a llorar hija de pu...": Actriz de Televisa exhibe escalofriantes amenazas de su ex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Laura Vignatti, sigue pagando el haber puesto los ojos en Salvador 'N', pues a meses de confesar las golpizas que le daba y que básicamente la secuestró, recientemente la estrella de Televisa a través de sus redes sociales ha exhibido escalofriantes amenazas por parte de su expareja, en la cual le dice que "vas a llorar hija de pu..." y le asegura que puede hacer con ella lo que quiere.

En el año 2023, la vida para Laura se volvió un completo infierno, pues se enamoró de un hombre que resultó ser violento y casi la mata a golpes, después de que la alejó de su trabajo y amistades a tal punto de tenerla prisionera en su propio hogar. Ahora, después de haber salido de aquellos abusos, ha comenzado una lucha que le parece jamás podrá ganar, ya que a través de redes afirmó que la jueza de control María Cristina Torres Sánchez, protege a su agresor pese a todas las pruebas.

Es por ello que la actriz de melodramas como Mi Marido Tiene Familia, acaba de volver a emplear su cuenta de Instagram para compartir varias de las lesiones que Salvador le infligió mientras estaban juntos, destacando que la hizo bajar alrededor de ocho kilos en los pocos meses cómo pareja: "Para que vean a qué tipo de persona está defendiendo la jueza. Y esto es lo leve… menos de 5% de lo que hizo y dijo. En 46 kilos me dejó después de 58 que pesaba".

Pero eso no fue todo, sino que también compartió un audio en el que se le puede escuchar como es que este la amenaza y le cuestiona cuando se verán para poder agarrarse a golpes, asegurando que tiene el poder para sacarla del país y hacer con ella lo que quiera, pues saldrá bien librado de todo siempre: "¿Qué pasó, Laura, en dónde nos vamos a dar en la madre? Después tú lloras, ¿y luego qué? Te echan de México, te siembro droga y digo que eres dealer, ¿y qué sigue? Te insto a que me de mandes, a mí me vale ver.... Te lo juro que salgo del pedo, ni te preocupes. Pero cuando salga del pedo, tú vas a llorar el resto de tu vida".

Finalmente, las amenazas subieron de nivel contra la actriz de El Extraño Retorno de Diana Salazar, pues le dijo que podría arrancarle la lengua para que no hable, que aún no conoce lo cab... que puede llegar a ser cuando lo sacan de sus casillas, y que le va a demostrar todo el daño que le puede hacer: "Cortándote la perra lengua, pen.... ¿O cómo quieres hija de tu pu... madre? En tu pu... vida vuelves a entrar a México y te quito los papeles. Te voy a hacer cagada y te demuestro el poder que tengo".

