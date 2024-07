Así fue el deslumbrante 'show' de Shakira en Copa América y esto fue lo que le pagaron

Ciudad de México.- Este domingo el fútbol está de fiesta con la final de la Copa América y para celebrar, Shakira ofreció un show en el medio tiempo. Con la experiencia que la acompaña, la cantante colombiana puso de pie a los fanáticos del deporte para que se unieran a ella para corear y bailar sus canciones más animadas.

En cuanto la artista emergió de una plataforma, el público reunido en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, dejaron sus butacas para saludar a la estrella que arrancó su presentación con Hips Don't Lie en compañía de un séquito de bailarines. La compositora brilló, literalmente, con un conjunto de lentejuelas en tono plateado que acompañó con unos botines del mismo color.

Shakira deslumbró a todos con su atuendo metálico

Shakira se adueñó del escenario, caminando de un lado a otro, para luego mostrar sus tradicionales, pero siempre sorprendentes, movimientos de cadera que pocos podemos imitar. Después dio un breve recorrido por los éxitos de su nuevo álbum, Las mujeres ya no lloran, que incluyó Te Felicito, TQG, y cerró con el tema Puntería. ¿Ya lo escuchaste?

Durante su presentación, Shakira aprovechó la oportunidad para enviarle un afectuoso mensaje a la Selección de Colombia que se disputa en juego contra Argentina. "Te quiero Colombia", gritó mientras sacudía su rubia cabellera al aire. El público quedó contento y satisfecho con el espectáculo que presentó un cóctel de coreografías llenas de energía, juegos de luces y cambios de diseño en el escenario.

Te adelantamos que la cifra incluyó varios ceros y que al revelarse dejó a más de uno boquiabierto. De acuerdo con el artista Juan Etchegoyen, el monto que llegó a los bolsillos de Shakira fue increíble. Y es que la CONMEBOL decidió no escatimar en gastos con tal de ofrecer una experiencia de calidad. ¿Estás preparado para enterarte?

A mí me dieron un número y te lo voy a contar: esto sería lo que cobraría Shakira por cantar en la final de la Copa América. Dos millones de dólares por cantar unos cinco minutos, no me especificaron si va a cantar uno o dos temas".