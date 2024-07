Bellakath defiende su tiempo en 'Enamorándonos' y sorprende con su regreso

Ciudad de México. - El popular programa de citas Enamorándonos, el cual logró captar la atención de millones de hogares mexicanos, volvió a la pantalla chica con más amor, diversión y muchas sorpresas. Esta nueva versión, transmitida por Imagen TV, introduce nuevas cosas como un foro rediseñado y música en vivo, cortesía de una banda que ambientará los momentos más especiales del show.

Gaby Ramírez y Mauricio Mancera, dos figuras muy queridas por el público mexicano, son los encargados de guiar a los nuevos "amorosos" en su búsqueda del amor. La emisión del pasado lunes 8 de julio marcó el esperado regreso de dicho programa y provocó una ola de nostalgia y comentarios entre los internautas, quienes recordaron a famosos que pasaron por el programa antes de alcanzar la fama, como Katherinne Huerta, más conocida como Bellakath.

Para quien no lo sepa, antes de convertirse en una reconocida cantante del género urbano, Bellakath participó en este programa televisivo, por lo que su regreso a la pantalla ha generado un aluvión de críticas y comentarios en redes sociales, a los que la intérprete de Gatita respondió con contundencia. Utilizando su cuenta de X (anteriormente Twitter), Bellakath se defendió de los ataques, enfatizando su amor por la televisión y sugiriendo un posible regreso al programa.

Me encanta cómo satanizan el haber salido en Enamorándonos y esas ni de extra de Como dice el dicho en fin. No hay otro argumento para jod… porque a mí me encanta la tele y voy a volver”, escribió Bellakath, dejando claro su aprecio por la experiencia televisiva.