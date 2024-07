Shannen Doherty reveló estar “destrozada” ante idea de someterse a nueva quimioterapia

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El mundo del entretenimiento está de luto tras la triste noticia del fallecimiento de Shannen Doherty, la icónica actriz de Beverly Hills 90210 y Charmed. Doherty, de 53 años de edad, falleció ayer sábado 13 de julio después de una larga y valiente batalla contra el cáncer. Solo tres semanas antes, había expresado su dolor y desesperanza ante la idea de retomar la quimioterapia, una lucha que ella sabía que sería dura.

Para quien no esté enterado, Doherty fue diagnosticada con cáncer de mama por primera vez en 2015. A pesar de entrar en remisión, el cáncer regresó en 2017, y en 2020 se reveló que había avanzado a etapa 4. En su podcast Let's Be Clear, durante el episodio del 24 de junio de este año, la actriz compartió su angustia sobre la quimioterapia que debía comenzar nuevamente. "La idea de volver a pasar por eso me ha destrozado", confesó. "Se vuelve muy real de una manera increíblemente diferente".

En el mismo episodio, Doherty explicó que su plan de tratamiento podría cambiar dependiendo de los resultados tras tres meses de quimioterapia, un futuro incierto que ella describió como una "gran llamada de atención". También mencionó que el año anterior había sido extremadamente difícil para ella.

Este domingo 14 de julio, su publicista Leslie Sloane confirmó su fallecimiento. "Con gran pesar confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio, perdió su batalla contra el cáncer después de muchos años de luchar contra la enfermedad", dijo Sloane a People. La actriz estaba rodeada de sus seres queridos y su perro, Bowie, al momento de su muerte.

Doherty se hizo mundialmente famosa al interpretar a Brenda Walsh en Beverly Hills 90210, un papel que dejó en 1994 pero al cual regresó en 2008 para el reinicio del programa. También fue una de las estrellas principales de Charmed, donde interpretó a Prue Halliwell hasta 2001. Su carrera incluyó participaciones en telerrealidad y en programas como Dancing with the Stars y Breaking Up with Shannen Doherty.

Doherty había mantenido su diagnóstico de cáncer en secreto inicialmente, pero la muerte de su coprotagonista Luke Perry en 2019 la llevó a compartir su propia lucha de salud. En una entrevista con Good Morning America, expresó su incredulidad y tristeza por el retorno del cáncer a etapa 4, después en 2020, reveló que el cáncer se había extendido a su cerebro, compartiendo su experiencia con radioterapia en Instagram.

Además de su lucha contra el cáncer, Doherty estaba atravesando un difícil proceso de divorcio con el fotógrafo Kurt Iswarienko, con quien estuvo casada 11 años. En su podcast, habló sobre lo doloroso que había sido ese año, marcado por su separación y la continua batalla contra el cáncer.

Shannen será recordada no solo por su talento y contribuciones al mundo del entretenimiento, sino también por su valentía y franqueza al enfrentar una enfermedad devastadora. Su vida y carrera son testimonio de su fuerza, resiliencia y espíritu indomable. La familia ha solicitado privacidad durante este momento de duelo para poder llorar en paz.

El legado de Doherty seguirá vivo en los corazones de sus fans, quienes siempre recordarán su impactante presencia en la pantalla y su lucha incansable contra el cáncer.

Fuente: Tribuna