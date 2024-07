Ángela Aguilar enciende nuevos rumores de compromiso; presume lujoso anillo en historia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Christian Nodal y Ángela Aguilar despertaron muchos rumores en cuanto anunciaron su noviazgo a pocas semanas de que el cantante sonorense terminara una relación de años con Cazzu. En la lista de especulaciones que gozaron de gran atención en redes sociales se encuentra el supuesto casamiento entre ambas estrellas, el aparente distanciamiento entre Aguilar y su padre por desacuerdo sobre el nuevo romance, e incluso algunos más atrevidos apuntaron a un eminente embarazo.

Recientemente, Ángela Aguilar ayudó a despejar varios rumores con su participación en el tour familiar Jaripeo Sin Fronteras en el que se le vio muy unida a su padre, Pepe Aguilar. Además, la intérprete del nuevo sencillo Gotitas Saladas también dejó en claro que no está en espera de ningún bebé, pues se dejó ver en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, con un hermoso atuendo que resaltó su esbelta figura.

Ángela Aguilar y su padre promocionando 'Jaripeo Sin Fronteras'

De todos modos, una de las especulaciones que no ha logrado apagarse y que durante el fin de semana se avivó aún más es la del compromiso entre los cantantes. Un usuario en X develó una foto donde la artista de regional mexicano porta un elegante anillo sobre el dedo anular. La controversial fotografía habría sido obtenida de un fragmento de las recientes historias que ha compartido Pepe Aguilar.

Este detalle elegante llamó la atención porque Ángela Aguilar no suele llevar anillos, según afirmar algunos seguidores. Como siempre, ella ha mantenido la compostura frente a la oleada de chismes que no paran de surgir y aunque se mantiene muy activa en redes sociales —donde incluso ha publicado instantáneas de su novedoso y arriesgado corte de cabello, que muchos han criticado por las similitudes con el look de Cazzu— ha optado por no pronunciarse sobre el tema. Por el contrario, sus posts se limitan a mostrar ensayos de Jaripeo Sin Fronteras.

Captura de pantalla del lujoso anillo

De la misma manera, Christian Nodal se ha enfocado en su carrera profesional que ahora mismo se encuentra inmersa en su gira por Europa, dejando de lado las críticas en Internet y los titulares que, aunque cada vez son más escasos, continúan bombardeando su reputación.

