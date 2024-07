Escándalo en Televisa: Gustavo Adolfo Infante acusa a productor de novelas de agredirlo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido presentador de los espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, recientemente fue el responsable de que en Televisa se desate un nuevo y fuerte escándalo de sus celebridades, debido a que a través de sus redes sociales acaba de acusar de agredirlo verbalmente al reconocido productor de novelas, Juan Osorio, después de que este destrozara su producción de la obra de teatro Aventurera.

Al igual que Niurka Marcos, que ha clasificad la puesta en escena antes mencionada como la peor hasta el momento, Infante en vivo de Sale el Sol señaló que para él que estuvo presente en el estreno, era "un somnífero", criticando severamente a la producción y al desempeño de la protagonista, Irina Baeva, declarando que le han quitado mucha de la esencia de lo que es la obra y que a la rusa le falta mucho para llenar el nivel que requiere su personaje.

Pero esa critica tan fuerte no ha sido lo único, pues cada de que en el matutino de Imagen TV, se menciona lo que pasa con la obra, los dimes y diretes de la actriz de Fuego en la Sangre y el supuesto despido de Baeva, Gustavo Adolfo reafirma su postura de considerarla como la peor Aventurera. Tal parece que Osorio ya se cansó de aquellos comentarios, pues se ha filtrado que se pondría en contacto con el presentador para ponerle un alto.

Según informó Infante a través de su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, hace unas horas que el productor de melodramas como Mi Marido Tiene Más Familia, se puso en contacto con él a través de una llamada y comenzó a agredirlo verbalmente con insultos por todo lo que ha dicho de la obra: "¿Quién creen que me llamó para insultarme, desacreditarme y ofenderme? Todo porque su obra de teatro no funciona. ¿Les doy un tip? Estuvo casado con una cubana y lo que ha presentado en teatro deja mucho que desear".

Aunque no dijo exactamente el nombre del padre de Emilio Osorio, es evidente para todos que el presentador de El Minuto Que Cambió Mi Destino se refiere a Juan, generando gran controversia en redes, pues hay quienes le expresaron que se lo merecía por el tipo de comentarios que hizo en su contra y otros que le señalaron que Osorio no quería admitir que su obra fue "un fracaso" y se está desquitando, por lo que no debería de hacerle caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui