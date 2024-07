Gabriel Soto aparece con Cecilia Galliano y dice si rompió con Irina Baeva tras infidelidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El tan polémico galán de melodramas, Gabriel Soto, recientemente volvió a reaparecer en el teatro listo para volver a los escenarios acompañado de su colega y amiga, la presentadora Cecilia Galliano, causando un gran revuelo con su inesperada reacción al decir si rompió con la actriz de origen ruso, Irina Baeva, o si es que siguen juntos después de su tan sonada supuesta infidelidad, que ha negado.

El actor de novelas como La Fuerza Del Destino sigue en medio del escándalo, pues en medio de los rumores de infidelidad, tras ser hospitalizado y supuestamente su separación con Baeva, tuvo una inesperada reacción al escuchar la pregunta de si es verdad que ya no es pareja de la rusa. Desde hace semanas se dice que le pondría el cuerno con Galliano, con quien se encuentra esteralizando la obra de teatro, El Precio de la Fama.

Fue el pasado sábado 6 de julio cuando Gustavo Adolfo Infante informó de la inesperada hospitalización de Soto, por lo que se tuvo que cancelar la función de ese día y del domingo 7 de julio. Ahora, este lunes 15 de julio, en Sale el Sol compartieron la entrevista que se la hizo a Gabriel al lado de Cecilia tras regresar a los escenarios a una semana de que diera tremendo susto a sus amigos, fans y familiares.

Como era de esperarse, además de cuestionarle sobre su salud, que declara ya está bien y solo debe de ser monitoreado para evitar complicaciones, también fue cuestionado sobre su relación con la actriz de origen Ruso, a lo que este al inicio simplemente señaló que están enfocados en sus prioridades personales: "Ella está en Aventurera y yo estuve ahora sí que en reposo, cuidado por mis hijas, todos se preocuparon por mi que es lo importante".

Al no dejar en claro si sigue comprometido con la actriz de Padre Soltero, la prensa le preguntó directamente si sigue o no con ella, esperando una respuesta afirmativa o negativa, pero este simplemente soltó la risa y exclamó un "Ahora es cuando nos vamos", despidiéndose de los reporteros mientras que se alejaba al lado de Cecilia, quién aseguró que no hubo infidelidad, que es gran amiga del histrión y no va a dejar de serlo solo por chismes.

Fuente: Tribuna del Yaqui