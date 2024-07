¿Gala Montes demanda a su madre? La actriz de Televisa revela si iniciará proceso legal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz, Gala Montes, después de verse en medio del escándalo, acaba de brindar una entrevista en la que ha revelado es que después de todo lo que ha pasado piensa comenzar un proceso legal en contra de su madre para que un juez decida quién de las dos tiene razón en la serie de acusaciones, ¿acaso la estrella de Televisa va a demandarla por el daño moral y el abuso de poder?

Desde hace una semana el mundo de Gala dio un giro completo y ha estado de cabeza desde ese momento, pues su madre, Crista Montes brindó una entrevista para TV Notas en la que la acusó de haberla abandonado de la nada y dejado sin dinero para seguir con su vida, después de que por 18 años fue su manager. Ante esto, la actriz de Televisa salió ahogada en llanto al desmentir esto y exponer los abusos de poder de su madre sobre ella y su hermana, desatando una guerra de dimes y diretes en el que se han dicho cosas terribles.

Y ahora, durante una entrevista para Venga la Alegría y otros medios de comunicación, Montes fue muy precisa al señalar que ella piensa dejar el tema de su madre por la paz y enfocarse en las que verdaderamente importan en ese momento para ella, no en algo que ya pasó y considera que no tiene caso recordar, en especial porque ha "luchado mucho por dejarlo ir" y seguir avanzando profesional y personalmente.

Con respecto a si piensa interponer alguna demanda legal en contra de Crista, la actriz de Vivir de Amor lo negó rotundamente, declarando que no tiene el tiempo ni el interés, y si acaso su progenitora decide hacerlo no tiene problema con que al final un juez tome la decisión de que es lo que se debe de hacer: "No tengo tiempo ahorita. Tal vez con el tiempo lo haré, si ella va a tomar medidas, pues que las tome. Está en todo su derecho. Que lo decida un juez y que lo decida México".

Finalmente aseguró que no piensa dejar la terapia y no solo por esta guerra, sino que la exparticipante de La Isla: Desafío en Turquía, señaló que es para poder estar bien. Sobre el perdón, declara que aún es muy pronto para avanzar en esa dirección y decirlo de corazón, y que precisamente para eso tiene su ayuda personal, que por fortuna la mantiene de pie y entendiendo que lo que los demás digan de ella no la define, sino sus propias acciones.

No lo sé. Actuó de muy mala fe, con alevosía y ventaja. Es algo difícil de perdonar, pero yo ya me perdoné a mí, que es lo más importante. Tú vas a cosechar lo que sembraste. Lo que digan las personas no me define, lo que diga mi mamá no me define", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui