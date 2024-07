'La Casa de los Famosos México 2' ya tiene nueva concursante confirmada y es muy querida

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Televisa está más que lista para el gran estreno de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, el cual está programado para el próximo domingo 21 de julio a través de su señal principal, Las Estrellas. Tras el arrollador éxito de la primera edición en 2023, que tuvo como máxima ganadora a Wendy Guevara y al polémico Team Infierno, las expectativas para esta nueva temporada son altas.

Ahora bien , durante la mañana de este lunes 15 de junio, en un enlace especial del programa matutino Hoy con la conferencia de prensa de Me Caigo de Risa, se reveló al décimo habitante confirmado para esta nueva temporada, en medio de fuertes rumores y listas filtradas. La comediante y actriz Mariana Echeverría, conocida por su participación en el programa ya mencionado y la Familia Disfuncional, se unirá al elenco de famosos. "Muy feliz y contenta de representar a Me Caigo de Risa y nuestra familia, espero hacerlo bien, no sé cómo le voy a hacer encerrada ahí dos meses", expresó Echeverría.

Pero ¿cuáles son los habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2? Son los siguientes:

Mario Bezares

Sabine Moussier

Briggitte Bozzo

Shanik Bermán

Agustín Fernández

Arath de la Torre

Luis ‘Potro’ Caballero

Ricardo Peralta ‘Pepe’

Karime Pindter

Mariana Echeverría

También hay que señalar que durante el matutino, Galilea Montijo confirmó su regreso como la máxima conductora de La Casa de los Famosos México 2 y adelantó la tan esperada fecha de estreno. Las galas se transmitirán por Canal 5 y la transmisión 24/7 continuará en ViX+, siguiendo el formato exitoso de la primera temporada.

Además, Cecilia Galliano, la conductora argentina, confirmó su participación en las pregalas y postgalas del programa en una entrevista para Televisa espectáculos. Galliano estará acompañada por Mauricio Garza en esta nueva edición, asegurando que "vuelven las galas de la pre-gala y la post-gala de ViX".

Con un elenco variado y la promesa de más drama y entretenimiento, el reality promete ser un éxito rotundo. No te pierdas su gran estreno el 21 de julio por Las Estrellas.

Fuente: Tribuna