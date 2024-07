La vetaron: Tras 5 años fuera de TV Azteca, conductora sufre dolorosa muerte y vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien consiguió el éxito y la fama en TV Azteca hasta que le impusieron una especie de veto y la sacaron de la programación, dio una tremenda sorpresa a todos sus seguidores y fans ya que hace algunas horas apareció en Televisa, debutando en un exitoso programa que se transmite por Unicable. Se trata de Maggie Hegyi, quien es recordada por haber sido parte del elenco de Con sello de mujer.

En días recientes, la entrañable presentadora visitó la televisora de San Ángel ya que la invitaron a formar parte de un capítulo del programa ¡Qué Buena Hora!, que se transmite a través del mencionado canal de paga y que conducen Nicola Porcella, Omar Fierro y Michelle Vieth. Para su debut en la emisión, Maggie formó parte de una plática con un especialista en ángeles y aquí se sinceró sobre la dolorosa muerte de su madre, ocurrida hace 1 año.

La conductora declaró ante el público de Unicable que ella ha vivido experiencias paranormales desde que murió su mamá, ya que ella le ha pedido señales a través de las plumas y sí se las ha respondido: "Yo le pido a mi mama que se manifieste por medio de plumas y no sabes la cantidad de veces que se ha manifestado, me responde dudas, me cae plumas así de repente", relató.

¿Quién es Maggie Hegyi?

La conductora arrancó su carrera en la empresa del Ajusco en 1994 y su primera aparición en la pantalla chica fue formando parte del programa Nintendomanía. Luego se unió a José Ramón Fernández para cubrir eventos deportivos como Juegos Olímpicos, además de que hasta colaboró con Pati Chapoy haciendo cápsulas turísticas para su programa Ventaneando. Sin embargo, su mayor éxito vino hasta que entró a Con Sello de Mujer.

En este programa, Maggie compartió pantalla con otras grandes del entretenimiento como Tere Bermea, María Inés Guerra, Annette Cuburu y Gloria Pérez-Jácome. Sin embargo, la conductora prefirió renunciar a Azteca cuando notó que la habían vetado: "Me medio congelaron... Estuve en aire nacional, después locales, después en ADN 40 y como que no veía cuando regresaba a televisión abierta... decidí renunciar", declaró a Adela Micha.

Después de ello Hegyi acudió como invitada especial al programa Hoy para presentar su libro y comenzó a trabajar en Uno TV. El año pasado se especuló que la presentadora regresaría al Canal Azteca Uno como conductora del exitoso reality MasterChef México, sin embargo, esto no pasó.

