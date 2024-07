Lo sacan del clóset: Afirman que famoso actor de Televisa tuvo romance con Daniel Bisogno

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta, presuntamente acaban de sacar del clóset a un famoso actor de Televisa, pues recientemente compartieron que el hombre que personifica al divertido y gracioso personaje de 'Albertano', al parecer habría tenido un romance fugaz con el polémico presentador de espectáculos, Daniel Bisogno. Los histriones tienen varios años de conocerse y trabajar juntos en un par de obras de teatro.

Ariel Miramontes, que es el hombre detrás del personaje de 'Albertano', actualmente junto a Daniel, forma parte de la obra de teatro, Lagunilla, Mi Barrio, y han demostrado que tiene una cerca amistad pues cuando les toca hablar del otro ante las cámaras suelen admirar el trabajo, como con el resto de sus colegas. Al igual que Bisogno, el actor de comedia nunca ha hablado de sus preferencias sexuales y mantiene su vida privada alejada del ojo público y jamás dice algo de ello.

Pero ahora, eso ha cambiado drásticamente, debido a que a través de la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, de Divas y Estrellas, hace unas horas compartió que supuestamente hace años atrás que Albertano y el presentador de Ventaneando tuvieron un romance, el cual acabaría en paz: "Sabías que una cuenta en YouTube llamada tutoriales Gerberín asegura que Albertano fue uno de los novios de DANIEL BISOGNO entre muchísimos más".

Esta no es la primera vez que el colega de Pati Chapoy y el actor de María de Todos Los Ángeles se ven envueltos en el escándalo, debido a que hace un par de meses, en Chisme No Like compartieron declaraciones de una supuesta expareja de Daniel, la cual según informes, los hombres en camerinos harían algo más que hablar, pues aseguró que se drogan antes de salir a escena: "En todos los camerinos, incluso el actor que hace de Albertano, las veces que fui, Daniel Bisogno me decía, 'hoy Albertano actuó todo marihua…y todos los camerinos huelen muchísimo a marihua..'".

Esta situación no ha podido ser confirmada y tanto el exintegrante de Las Estrellas Bailan en Hoy, como Daniel, no salieron a hablar al respecto e ignoraron los señalamientos por parte de la supuesta expareja de la estrella de El Tenorio Cómico. Cabe mencionar que para internautas estos chismes no han generado mucho impacto, pues hubo algunos comentarios en los que señalaban que no lex extrañaba lo dicho.

Fuente: Tribuna del Yaqui