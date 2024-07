Niurka Marcos arremete contra la decisión de Juan Osorio sobre Irina Baeva en 'Aventurera'

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La controversia en torno a la obra Aventurera continúa, y esta vez las redes sociales arden con la reacción de Niurka Marcos ante la decisión de Juan Osorio de mantener a Irina Baeva como protagonista pese al rechazo de las personas. A pesar de las críticas, el productor de Televisa reafirmó su respaldo a la actriz rusa, quien encarna a "Elena Tejero".

En una reciente conferencia de prensa, Osorio expresó su orgullo por la unión dentro del equipo: "Yo había tomado una decisión, pero lo que más gusto me dio y con la experiencia que me quedo es la unión que hay en esta compañía. Me llena de orgullo el decir todos aguantamos, todos estamos en este barco con Irina… ella merece estar en este proyecto. Todos se juntaron y dijimos ‘Juan estamos con Irina y lo que ella decida nosotros respaldamos’”.

La noticia se viralizó rápidamente, y una de las primeras en reaccionar fue la vedette Niurka, conocida por decir las cosas como son. A través de su cuenta oficial de Instagram, Niurka, apodada "La mujer escándalo", no se contuvo en criticar a Osorio, calificándolo de "arrogante" y "soberbio".

Además, Niurka aprovechó para dirigirse directamente a Baeva con un consejo contundente: "Mira Irina, te voy a dar un consejo de una vieja loba. Aprovecha que estás en el ojo del huracán y que todo el mundo está volteando a verte. Aprovecha toda esa expectativa y concéntrate en que tu coreógrafo nuevo te monte un gran show donde te luzcas, nena."

No contenta con solo palabras, Niurka modificó su perfil en Instagram, añadiendo la leyenda "La aventurera" junto a un emoji de risas, en un aparente golpe más hacia Osorio y su decisión.

Además, en una exclusiva para Venga la Alegría, la cubana dijo que lo más importante es el enojo que tiene la audiencia y que no podía ir una principiante a mostrar un “bailecito ‘ñuñuñu’ por qué con qué derecho le vas a vender al público que le tenga consideración o lastima a una artista que no tiene la capacidad de cumplir las expectativas.

Asimismo, indicó que Osorio está mal en estar buscando culpables, pues la prensa tiene que vender veracidad y que los únicos culpables son ellos, es decir su expareja y su equipo.

Fuente: Tribuna