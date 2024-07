Policía ligado a Luna Bella pide licencia médica a SSC; no se presenta a trabajar

Ciudad de México.- El policía Jorge Luis López, involucrado en el video grabado en el Metro de la Ciudad de México, no ha logrado retomar sus actividades en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. A partir del escándalo por su colaboración con Luna Bella, la situación laboral del agente pendía de un hilo, pues la dependencia decidió suspenderlo de su cargo de forma temporal, sin embargo, también existía la posibilidad de que dicha resolución se desplazara hacia lo definitivo. Por ello, el oficial —también conocido como 'Señor Indomable'— encabezó una marcha pacífica la semana pasada afuera de las instalaciones de la SSC para disculparse por sus actos y solicitar la restitución a su cargo.

Ahora, Luis López ha aplazado su reingreso a las filas del cuerpo de seguridad al tramitar una licencia médica que le permita ausentarse de sus tareas. Hasta el momento se desconoce cuál es el mal que aqueja al uniformado y que lo orilló a alargar su inasistencia, pese a que hace unos días su prioridad era volver a ser parte de la SSC.

El 'Señor Indomable' se había reunido con el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, para definir los detalles de la suspensión temporal que se le había impuesto. De acuerdo con declaraciones del elemento, se había acordaron finalizar dicha disposición, de modo que podría volver a su trabajo el domingo 14 de julio, no obstante, esto no sucedió.

Voy a seguir laborando, pero estoy llevando el proceso administrativo como marca la ley. Voy a seguir laborando normal hasta que la sanción que se me imponga llegue a una resolución", externó al salir del encuentro en las instalaciones de la SSC.

El señalamiento que pesaba en su contra y que daba pie a posibles sanciones versaba sobre la falta que cometió al portar uniforme, "insignias, identificación o cualquier otro elemento institucional para fines ajenos o distintos al ejercicio del servicio que se les encomiende", se lee en el Código de Conducta de la institución. Sin embargo, López argumentó que al momento de formar parte de los actos sexuales que fueron filmados y reproducidos en redes sociales, no llevaba ningún elemento relacionado con la SSC.

En un encuentro con la prensa, explicó que la vestimenta que llevaba era un disfraz que consiguió en una boutique para strippers. De cualquier modo, la unidad de Asuntos Internos desplegó una investigación por la posible comisión de alguna falta administrativa.

Yo no traigo insignias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no traigo placa, no traigo ningún parche de la corporación", precisó.