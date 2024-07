¿Renace el amor? Mauricio Ochmann confirma que volvería con Aislinn Derbez tras divorcio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido actor, Mauricio Ochmann, recientemente brindó una reveladora entrevista con la prensa, en la que una vez más fue cuestionado sobre su vida amorosa, por lo que sinceró confirmó si volvería con su expareja, la también actriz, Aislinn Derbez, después de cuatro años divorciados y ya haber tenido pareja, sorprendiendo al público y reporteros, ¿acaso renació el amor?

El actor de El Chema abordó los cuestionamientos de los medios de comunicación durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México con respecto a los rumores que aseguran que está buscando darse una nueva oportunidad en el amor con la madre de su segunda hija, a lo que este dejó en claro que: "La relación ya saben que el vínculo familiar es muy bonito, yo creo que es un regalo también, pues muy padre para Kai ver a sus papás hablando y colaborando juntos".

Al respecto de la persona que inició estas especulaciones, el protagonista de la telenovela El Clon no dudó en señalar a su famoso exsuegro Eugenio Derbez, y con una risa nerviosa comentó: "Eso dice el papá de Ais, pero nos echa a andar". Ante la pregunta de los reporteros sobre si en verdad volvería a iniciar un romance con Aislinn, el artista de 46 años respondió: "Te lo vuelvo a repetir, el vínculo es muy bonito, familiar muy bonito".

Mauricio con Aislinn y su hija. Internet

Y cuando otra integrante de los periodistas quiso saber si Mauricio estaba dispuesto a encontrar el amor, el histrión recalcó: "Claro, siempre abierto al amor. Nunca cerrado al amor, siempre abierto al amor". Con respecto al consejo que le daría a su excuñado José Eduardo Derbez de participar en el reality De Viaje con Los Derbez ahora que ya debutó como papá, Ochmann replicó: "No, ellos tienen su dinámica muy bien y se entretienen y yo les deseo mucha suerte y que la pasen padre y nada, al público le gusta también".

Por último, sobre la posibilidad de que su hija Kailani forme parte de una próxima temporada del proyecto, el actor dijo que mientras que la menor quisiera aparecer ya que sea un poco mayor estaba bien para él, por lo que no dice no pero tampoco sí a ver a su pequeña en la serie de su familia materna: "Pues no sé, o sea, eventualmente a lo mejor, no sé, no tengo ni idea, la verdad es que a mí me gustaría sea lo que ella quiere hacer".

Mauricio y Aislinn se separaron en el 2020. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui