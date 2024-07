¿Sigue grave? Gabriel Soto da noticia sobre su salud tras ser hospitalizado de urgencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas semanas el nombre de Gabriel Soto ha estado en todos los titulares de la prensa, no solo por los rumores de su rompimiento con la actriz rusa Irina Baeva, sino porque ha dado mucho de qué hablar tras haber sido hospitalizado de emergencia días atrás. A través de una entrevista exclusiva con el programa Hoy, el galán mexicano rompió el silencio y compartió detalles del momento que vivió el pasado sábado 6 de julio.

Este fin de semana, el histrión de Televisa se reincorporó a la obra de teatro El Precio de la Fama, y la prensa aprovechó para cuestionarlo sobre sus problemas de salud relacionados con hipertensión arterial, vómitos e insuficiencia respiratoria. En entrevista para Hoy, Soto, de 49 años, reveló más detalles de la crisis de salud que tuvo y confesó que luego de diversos estudios, continúa en tratamiento para estar totalmente recuperado.

Estamos ya al cien, ya de regreso a lo que me apasiona hacer, a los escenarios, después del susto que me llevé el sábado, y bueno, fue una descompensación de mi cuerpo", explicó el galán de telenovelas.

Sobre los malestares que lo llevaron a recibir atención hospitalaria de urgencia, Gabriel contó que su salud sí estuvo en riesgo: "Empecé a sentirme con escalofríos con temblorina, se me subió la presión a 170/111, me faltaba el aire, les dije 'por favor, métanme suero, métanme lo que sea, pero yo necesito llegar al teatro', y me dijeron 'imposible, no hay manera, te tenemos que hacer estudios, te tenemos que hacer el estudio de sangre'".

No obstante, Gabriel explicó que afortunadamente los doctores descartaron que su malestar se deba a una enfermedad más complicada: "Me hicieron tomografías, me hicieron ultrasonidos, y yo estaba muy preocupado la verdad, porque sabía que en el teatro, ahora sí que no puedes faltar, a menos de que literalmente te estés muriendo, pero sí me llevé un susto", manifestó el protagonista de novelas como Mi camino es amarte.

Soto aseguró que sigue atendiendo las indicaciones de los médicos para estar completamente sano. "Y bueno, finalmente fue una descompensación del cuerpo, a veces la máquina también te dice 'basta, tantito', y estoy en tratamiento, estoy en supervisión médica", aseveró. Por otra parte, y aprovechando la presencia de Cecilia Galliano en el lugar, Soto aclaró la relación que tiene con la actriz argentina, luego de ser vinculados sentimentalmente gracias a una estrategia publicitaria de su productor Gerardo Quiroz.

Yo a Ceci la adoro porque es mi amiga de toda la vida, somos de los que creo que pocas gentes que realmente tienen una amistad genuina y que hemos vivido muchas cosas juntos, hemos hecho varios proyectos juntos y hemos hecho varias cosas juntos, yo la verdad es que la quiero mucho", finalizó.

Fuente: Tribuna