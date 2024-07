Timothée Chalamet protagonizará una nueva película biográfica; esto se sabe

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Timothée Chalamet, nominado al Oscar y de 28 años, se prepara para asumir un nuevo y emocionante papel en la gran pantalla. El talentoso actor protagonizará y producirá Marty Supreme, una película original dirigida por Josh Safdie y producida por A24, según reportó Variety.

La cinta será una historia ficticia inspirada en la vida del legendario jugador de ping pong Marty Reisman, quien falleció en 2012 a los 82 años. El guion de Marty Supreme está escrito por Josh Safdie y Ronald Bronstein, con la producción a cargo de Eli Bush y Anthony Katagas. Safdie, conocido por su colaboración con A24 en películas como Uncut Gems y Good Time, vuelve a unirse a la productora para este nuevo proyecto.

Legendario jugador de ping pong Marty Reisman. Foto: Internet

Para quien no lo conozca, Reisman fue una figura icónica en el mundo del ping pong en Estados Unidos. Ganó el campeonato individual masculino de ese país en 1958 y 1960, y el campeonato de bate duro 1997. A lo largo de su carrera, Reisman acumuló 22 títulos importantes de tenis de mesa entre 1946 y 2002, incluyendo dos Abiertos de Estados Unidos y un Abierto Británico. Además de su éxito deportivo, era conocido por su estilo extravagante, luciendo sombreros de fieltro Borsalino y Panamá.

Ahora bien, Chalamet, que ganó reconocimiento mundial con su papel en Call Me by Your Name (2017), ha continuado su ascenso en Hollywood con actuaciones destacadas en películas como Lady Bird (2017), Little Women (2019) y The French Dispatch (2021). Su participación en la épica serie de ciencia ficción Dune ha consolidado su estatus como una superestrella de franquicia, con las dos películas de la saga recaudando más de mil 100 millones de dólares en todo el mundo.

Nueva película sobre el legendario jugador de ping pong Marty Reisman. Foto: Internet

En su vida personal, Chalamet ha estado en el centro de atención recientemente por su relación con la empresaria y estrella de reality Kylie Jenner, de 26 años. Aunque la pareja ha tratado de mantener su romance fuera del ojo público, una fuente reveló a People que Kylie está muy feliz con Timothée y que disfrutan pasar tiempo juntos, especialmente los fines de semana.

El próximo proyecto de Chalamet, Marty Supreme, promete ser una adición intrigante a su ya impresionante carrera, ofreciendo a los espectadores una mirada fascinante a la vida y legado de Marty Reisman, un ícono del ping pong estadounidense.

Fuente: Tribuna