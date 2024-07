VIDEO: Maluma pierde el control en la Copa América y se pelea con aficionados de Argentina

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- El reconocido cantante colombiano, Maluma, causó un gran revuelo en las redes sociales, después de que se viralizara en redes sociales el video en el que se ve como pierde el control en medio de la gran final de la Copa América 2024, pues mientras que se desarrollaba el partido entre los selecciones de Colombia y de Argentina, este inició una intensa pelea con aficionados, en la que se insultaron.

El pasado domingo 14 de julio, se realizó en el Hard Rock Stadium, ubicado en Miami, Florid, la gran final de futbol Latinoamericana, en donde Colombia se estaba disputando el titulo de ganador y la copa de oro contra Argentina, que como era de esperarse, tenía consigo al respetado y aclamado jugador, Lionel Messi. Pese a la lesión del futbolista argentino, el equipo blanquiceleste resultaron ser los ganadores con el gol de Lautaro.

Como era de esperarse, a este momento llegaron varias celebridades de ambas nacionalidades y de otras apoyando a su favorito, siendo los colombianos quienes se robaron el momento, pues los artistas que mayor protagonismo tuvieron fueron los de mencionada nacionalidad, como el denominado 'Papi Juancho' que se retrató con el líder de la selección de su país, Shakira que fue la encargada de dar el show del medio tiempo y Karol G interpretó el Himno Nacional.

Pero ahora, es el nombre del reconocido intérprete de temas como Felices Los Cuatro el que se está llevando titulares, pero no por su voz, sino por el hecho de que en medio de esta gran final de futbol, perdió los estribos con varios aficionados con la playera de la selección argentina, tanto que se paró en el marco de la ventana del palco en el que se encontraba y fue grabado mientras que le gritaba furioso a un joven que hizo exactamente lo mismo.

Aunque no se entiende claramente que es lo que se gritan, parece ser que el pleito comenzó por las constantes burlas que los jóvenes estaban haciendo contra la selección colombiana, y esto no sería tolerado por el intérprete de Reina, que estaba para apoyar a su equipo. Afortunadamente no hubo heridos pues ninguno llegó a los golpes dado a que estaban a una distancia bastante extensa.

Fuente: Tribuna del Yaqui