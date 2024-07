"A todas nos ofrecieron el papel": Zabaleta da motivo por el que rechazó ser Aventurera

Ciudad de México.- La puesta en escena Aventurera ha abierto decenas de discusiones, entre ellas, teorías de quién habría sido la mejor candidata para asumir el papel protagónico luego de que Irina Baeva no cumpliera con las expectativas del público y, por el contrario, su desempeño recolectara críticas punzantes que arremetieron por el supuesto poco talento que tiene la artista rusa para bailar y, de paso, contra Juan Osorio y el error que cometió durante el casting. Una de las figuras que a muchos les hubiera gustado ver sobre el escenario es Susana Zabaleta, a quien la prensa mexicana entrevistó en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Zabaleta confesó que la producción la invitó a ser el nuevo rostro de 'Elena Tejero', misma que decidió declinar y que no se arrepiente de haberlo hecho. Curiosos como siempre, los reporteros la cuestionaron sobre los motivos que la llevaron a decirle "no" a la obra de teatro que se presenta en Salón Los Ángeles, desde el 20 de junio.

Contestó que sus prioridades en su vida para este momento no compaginan con la idea de "encerrarse en un teatro", pues lo que busca es "viajar, cantar y pasarla padrísimo", esto último a modo de guiño hacia su pareja actual, Ricardo Pérez, de quien se confiesa enamorada y con quien vive una relación acaramelada que ha arrancado varios suspiros de mujeres que mantienen la esperanza de encontrar a una persona que las trate como reina.

También develó que el papel de Aventurera le fue ofrecido a varias, pero todas lo rechazaron, aunque no ahondó en especulaciones sobre las razones de sus colegas para negarse a la oferta. Por otra parte, abordó la lluvia de comentarios negativos que han menospreciado el trabajo de Irina Baeva. Zabaleta —a diferencia de otras figuras del medio artístico que han bombardeado a la actriz originaria de Rusia, como Niurka Marcos, Gustavo Adolfo Infante y Daniel Bisogno— se mostró muy respetuosa al guardar silencio sobre el tema. Sin embargo, lamentó situación que, según dijo, estaría afectando a la pareja de Gabriel Soto.

Yo no voy a opinar de nada, yo no sé. Lo que sí se me hace muy fuerte es cómo la han criticado. Yo creo que no se la está pasando nada bien".