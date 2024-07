Gustavo Adolfo Infante exhibe los "agresivos" AUDIOS de Juan Osorio: "Sigue ladrando"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido presentador y periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, de nueva cuenta dio de que hablar, debido a que a través de su canal de YouTube acaba de exhibir los "agresivos" audios que recibió por parte del polémico productor de novelas, Juan Osorio, mientras que este se encuentra visiblemente molesto por haber criticado su obra de teatro, Aventurera, expresando que debería "seguir ladrando".

El reconocido presentador de Sale el Sol ha sido uno de los detractores principales de la puesta en escena antes mencionada, cuestionando su decisión de dejar a Irina Baeva en su papel protagónico, lo que ha despertado la ira de Osorio, o so es lo que aseguró el periodista, exhibiendo que recibió agresiones de su parte: "¿Quién creen que me llamó para insultarme, desacreditarme y ofenderme? Todo porque su obra de teatro no funciona, les doy un tip. Estuvo casado con una cubana y lo que ha presentado en teatro deja mucho que desear".

Pocas horas después, Infante mediante su canal de YouTube decidió exponer los audios que le envió el reconocido productor de melodramas como Mi Corazón Es Tuyo, en el que le agradece de manera sarcástica el que le demuestra su interés en lo que hace y como es que maneja sus producciones, además de que se tome el tiempo de asegurar que se da el lujo de regalarle a la gente su boleto y que le alcance con pocas ventas para mantener esa gran producción.

Tras esto, en el mismo mensaje declaró que le daba mucha lástima el que se encuentre tan necesitado de dinero y de atención que haya tenido que hablar mal de su obra de teatro, asegurándole al presentador de Imagen TV que él siempre se ha definido por ser trabajador y dedicado a las novelas: "Qué lástima que vivas de eso maestro, qué lastima que esa sea la manera de ganarse la vida, qué pena me das caray, yo que pensaba que realmente habías cambiado. No me quejo, es mi gusto, y no es que no haya cambios, si tú quieres sigue ladrando, digo hablando, discúlpame".

Finalmente, el padre de Emilio Osorio acusó a su colega productor de melodramas, Omar Fernández, de querer desacreditarlo y hacerle una oferta económica para que hable mal de la obra Aventurera y de la presentación de la actriz de origen ruso, reafirmando que no tiene el poder de silenciar a nadie pues su trabajo habla por si solo: "Dime cuánto te paga Omar Fernández, si has entrado a Televisa, tú crees que yo tengo la jerarquía para prohibirle a alguien de Televisa que haga su obra, yo soy un trabajador, una persona que cada día se gana su pago haciendo lo que toda la vida ha hecho, que son telenovelas".

Ante este hecho, el productor de melodramas como Mi Marido Tiene Familia le mandó un contundente mensaje, en el que afirma que deje de culpar a los demás por lo que él está haciendo mal, aunque le duela debe de admitir cuando se equivoca: "Te quiero decir algo muy importante, el problema no es conmigo, el problema no son los medios, el problema es tu obra, yo no sé cómo se produzca una obra de teatro, pero si yo la veo, sé si es buena o mala. Tengo 40 años trabajando en esto, viendo obras".

Finalmente, Gustavo señaló que todo el "ardor" del ex de Niurka Marcos es porque sea sincero y diga que lo gusta su obra cuando Juan nunca ha sabido lo que es fracasar en una producción desde hace años, afirmándole que si no le importa lo que diga que no mencione más su nombre y ya: "Entonces, si te parezco poca cosa y no te interesa lo que digo, entonces pues no pasa nada, yo creo que acabas de dar en el clavo, dices 'yo me gano el dinero haciendo telenovelas', a lo mejor ese fue el error, que esta es una obra de teatro, buenas noches".

Fuente: Tribuna del Yaqui