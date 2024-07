Issabela Camil revela FOTOS inéditas de su boda con Sergio Mayer y le manda tierno mensaje

Ciudad de México. - Sergio Mayer e Issabela Camil son una de las parejas con más tiempo en el medio artístico. Tras más de 14 años juntos y enfrentando diversas adversidades, siguen más enamorados que nunca, tanto que recientemente, Issabela compartió en redes sociales uno de los momentos más significativos de su relación.

Issabela, quien actualmente está arrasando con su papel de Amparo en la telenovela La Historia de Juana, utilizó su cuenta de Instagram para publicar unas fotos inéditas de un día especial vivido en el Rancho El Camino, propiedad de sus padres. La actriz rara vez comparte momentos personales, pero esta vez hizo una excepción.

No suelo compartir momentos así ni fotos del pasado, la razón no la sé de fondo, tal vez mi manera de guardar limpio, intacto lo que realmente es importante de mis memorias. Hace pocos minutos mi amiga Valeria @quienesvaleria me mandó estas fotos que su lente captó ese día inolvidable y lluvioso en el rancho de mis padres curiosamente llamado Rancho El Camino”, comenzó Issabela en su post.