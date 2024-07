Karely Ruiz expone a Romina Marcos tras incidente en los premios MTV MIAW

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Romina Marcos, hija de la conocida vedette Niurka Marcos, reapareció en las redes sociales para abordar el escándalo que surgió a raíz de su accidentado encuentro con Karely Ruiz en la alfombra verde de los premios MTV MIAW. El incidente, donde Romina habría empujado a Karely durante un encuentro con la prensa, desató una ola de críticas y comentarios negativos hacia la joven actriz y cantante.

Romina decidió utilizar su cuenta de TikTok para compartir un video explicativo en el que aclara lo sucedido. En su mensaje, la hija de Niurka insistió en que el empujón a Karely fue completamente accidental y no intencional. "Lo que sucedió con Karely fue un accidente, fue un error si quieren llamarlo, fue algo que pasó sin querer", comentó Romina en el clip.

Según la joven, no se dio cuenta del incidente en el momento, sino hasta el día siguiente al ver el video. "No me di cuenta en ese momento, no me di cuenta al día siguiente, incluso me di cuenta cuando vi el mismo video, ahí me di cuenta cuando tropecé con ella", explicó. También subrayó que no siente envidia hacia Karely y que no tiene nada en contra de la modelo de la plataforma azul.

Asimismo, Romina detalló que la alfombra verde estaba muy concurrida y que el espacio era limitado, lo que contribuyó al accidente. "Estábamos en una alfombra con mucha gente las dos y, al yo querer saludar a una amiga, sin querer tropecé con ella, eso fue lo único que pasó. No me di cuenta, no lo supe, si hubiera sentido le hubiera pedido una disculpa", añadió.

Por su parte, Ruiz respondió a la aclaración de Romina mediante historias en su cuenta de Instagram. Ahí la modelo de Internet explicó que no le gustan los conflictos, pero que hubiera esperado una disculpa de parte de la hija de Niurka. "No sé si vieron todo este show que se armó, pero la neta no me gustan los problemas y menos con gente que ni topo, pero tan fácil que es pedir perdón", comentó Karely.

Karely también mencionó que no cree que Romina no se haya dado cuenta del empujón, pero pidió a sus seguidores no atacar a Romina por este incidente. "Cómo no te vas a dar cuenta sí claro que sientes cuando empujas o te empujan y como viejas nos damos cuenta, ¿sí o no? Pero pues yo en lo mío, no tiren 'hate' por eso a la chica tal vez así es su forma de ser y pues que se le hace", concluyó Karely.

Karely también reveló que Romina intentó hablar con ella, pero ella prefirió no responder para evitar más problemas, aclarando que Romina no le cae mal, pero optó por dejar las cosas así.

Para quien no esté enterado, el incidente ocurrió durante la reciente ceremonia de los premios MTV MIAW 2024. Mientras Karely Ruiz estaba siendo entrevistada sobre su éxito en las redes sociales, Romina Marcos pasó junto a ella y la empujó, aparentemente sin ofrecer una disculpa o pedir permiso. Este momento fue captado en video y rápidamente se volvió viral, generando una gran controversia en redes sociales.

Karely Ruiz, visiblemente confundida, decidió continuar con la entrevista sin abordar directamente el incidente, manteniendo el enfoque en el tema de la conversación. Sin embargo, el nombre de Romina Marcos se convirtió en tendencia en redes sociales debido al incómodo momento y las reacciones de los espectadores.

Fuente: Tribuna