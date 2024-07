Lucha por vivir: Lolita Ayala requiere nueva cirugía; no puede caminar y aparece conectada a oxígeno

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida periodista Lolita Ayala nuevamente generó alarma entre sus miles de fans y la prensa pues hace algunas horas fue captada otra vez conectada a un tanque de oxígeno y además usando una silla de ruedas para poder moverse. La expresentadora de Televisa informó que en estos momentos lo único que busca es "sobrevivir", luego de haber estado al borde de la muerte tras sufrir un accidente en helicóptero.

Fue en 2015 cuando Ayala estuvo al borde de morir, luego de sufrir un accidente de helicóptero mientras viajaba con el exgobernador César Duarte y su esposa. A raíz del percance, enfrentó severos problemas de salud e incluso financieros, debido a que tuvo que alejarse de la televisión porque su condición era crítica.

La mañana de este martes 16 de julio el programa Sale el Sol presentó una entrevista con la exintegrante de Noticieros Televisa desde el aeropuerto de la CDMX donde un tanto renuente, platicó con reporteros sobre su condición de salud. Sobre cómo se encontraba, Lolita respondió: "Bien, pero estoy coja, por eso ando en (silla de ruedas)... porque la caída del helicóptero, cuando me rompí el fémur y todo, no me dejaron bien".

Lolita Ayala lucha para sobrevivir tras brutal accidente en helicóptero

Ayala relató que debido a ello, es necesario que vuelva a ingresar al quirófano, sin embargo, ella prefiere no hacerlo: "Me tienen que volver a operar y yo ya no quiero". No obstante, la periodista se molestó cuando la prensa no dejaba de cuestionarla al respecto: "Me tienen que mover un hueso que quedó fuera del fémur... ya déjenme en paz", dijo la expresentadora de Las Estrellas.

La titular del desaparecido Noticiero con Lolita Ayala mencionó que el oxígeno solo lo usa cuando está en la CDMX: "Yo estoy bien, ahorita ya me puse el tapa boca porque parece que el Covid está regresando... el oxígeno solamente lo uso en la Ciudad de México, me afecta la altura, ahorita que voy a salir me lo quito, es nada más para aquí para el aeropuerto".

Incluso, por esta condición ha pensando en irse a vivir a alguna playa como Cancún o Acapulco, pero descartó que esto vaya a suceder pronto. Lolita declaró que su único interés en este momento es mantenerse con vida: "Por ahora no tengo planes más que de sobrevivir y vivir bien con mis hijos".

Fuente: Tribuna e Imagen Entretenimiento