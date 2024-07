Maluma se defiende tras ser captado en riña con aficionados de Argentina en Copa América

Ciudad de México.- El fin de semana pasado se vivió uno de los momentos más esperados en el fútbol al enfrentarse la Selección de Argentina contra la de Colombia. La pasión y el fanatismo fueron los ingredientes que propiciaron un ambiente hostil en el que se vivieron portazos y hasta riñas. El escándalo incluso alcanzó a personajes destacados como Ramón Jesurún, presidente de la Federación de Colombia, y Maluma.

Como es común en estos tiempos en los que los celulares están siempre presentes en cualquier momento, los hechos fueron grabados y fotografiados por las cámaras móviles ansiosas por guardar el recuerdo para más tarde compartirlo en el espacio virtual. Estos polémicos clips incluyeron el rostro de Maluma, a quien se le vio participar en un acalorado enfrentamiento verbal contra algunos aficionados con jerseys albicelestes.

A dos días de haberse celebrado el magno evento en el Hard Rock Stadium, en Miami, el cantante de Felices los 4 abordó los señalamientos de la audiencia que lo criticó luego de verlo desde su palco, gritándole de forma enardecida hacia la otra localidad donde se encontraban seguidores argentinos. A través de un par de historias en Instagram, el famoso contó su versión de los hechos. Inició su discurso con una felicitación hacia el desempeño de sus compatriotas, al tiempo que se dijo orgulloso de su nacionalidad.

Primero que todo quiero saludar a nuestro pueblo colombiano, a nuestro equipo colombiano por ese esfuerzo (…) me siento demasiado orgulloso de ser colombiano y no me cambiaría por nada del mundo".