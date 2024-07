Mamá de Gala Montes ruega por donaciones de dinero: "Por fa, ¿me apoyan"?

Ciudad de México.- Sin importar que esté en medio de un torbellino mediático, la madre de Gala Montes ha empleado sus redes sociales para solicitar apoyos económicos que supuestamente destinaría a la compra de croquetas con las que alimenta a perritos callejeros.

En un breve video que colgó en sus historias en Instagram, doña Crista Montes cuenta que el costal de comida para mascotas está a punto de terminársele, por lo que necesita de hacerse de otro para continuar con su labor altruista de brindarle alimento a perritos sin hogar. Y en una segunda imagen, compartió los datos de su cuenta bancaria para que todo aquel interesado en la causa done el monte que desee. Ésta no es la primera vez que la mamá de la actriz de telenovelas pide dinero a sus seguidores, y aunque la asegura que lo gasta en costales de croquetas, lo cierto es que en ningún momento ha dado evidencia de ello.

Crista Montes solicitó apoyo económico en redes sociales

Crista aseguró que le tienen sin cuidado las críticas en torno a la reciente polémica generada a partir de las declaraciones de la actriz, quien reveló que su madre ejerció manipulación emocional para quedarse con todos sus ingresos laborales. A la par, la acusó de haberla utilizado como 'fuente de dinero' al decidir introducirla al mundo artístico a la temprana edad de seis años, momento desde el cual se ha beneficiado de sus ganancias.

Independientemente de todos los problemas que he tenido, hace días les pedí su apoyo para ver si me podían ayudar con más croquetas, ya se me están acabando, y bueno, pues los perros siguen comiendo. Yo sé que muchos me van a criticar, pero esos no me interesan… por fa, ¿me apoyan?".