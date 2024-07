Niurka humilla a Irina Baeva de la peor forma; se une a obra de teatro para mostrar que ella SÍ baila

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que Niurka Marcos no se quedará tranquilar hasta hundir la nueva versión de la obra Aventurera, y es que luego de haber destrozado a todo el elenco, empezando por Irina Baeva, ahora planea hacerle la competencia a esta producción al unirse a una nueva puesta en escena. Sí, se confirmó que la vedette cubana regresará al teatro porque quiere "enseñar cómo se baila de verdad".

Como se sabe, 'Mamá Niu' ha hecho constantes críticas en contra de Irina Baeva por su desempeño como la nueva 'Helena Tejero', además de que ha tundido a su expareja Juan Osorio, quien es productor de la obra, exhibiendo los peores secretos que guardaron como pareja. Además de que Marcos modificó su nombre en Instagram haciéndose llamar 'La Aventurera', ahora se ha ventilado que se integrará a la obra de teatro Lagunilla mi barrio.

Fue el productor Alejandro Gou quien compartió esta noticia y reveló que fue Niurka quien le pidió esta oportunidad para volver al teatro: "Me habló Niurka que quería integrarse a la ‘Lagunilla’, vamos a integrarla a muchas más escenas a Niurka, este papel que hacía Laura León, entonces va a estar buenísimo", dijo a los medios que lo captaron en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Sobre el interés de la vedette para integrarse a su proyecto, el empresario de entretenimiento mexicano contó: "Dice que quiere demostrar cómo se baila, según ella. Me habló y me dice 'Gou déjame entrar a la Lagunilla para enseñar cómo se baila de verdad'. Ha trabajado muchas veces conmigo Niurka, es una gran persona, siempre y cuando seas su amigo, porque si no eres su amigo, no la quiero tener de… la quiero tener de mi lado siempre".

No obstante, Alejandro externó sus mejores deseos para sus colegas Juan Osorio y Omar Suárez, luego de que este informara que Aracely Arámbula será la protagonista de la obra Perfume de gardenia. "El sol sale para todos, pero ojalá que le suba a Juan ‘Aventurera’, no le recomiendo nunca el mal a nadie, igual ahorita que estrena Omar Suárez, ojalá le vaya bien, trae un elenco gigantesco, ojalá le salga para la nómina, porque no manches, yo cuando vi el anuncio de Omar Suarez dije 'Dios santo, debe cobrar a diez mil pesos el boleto'".

