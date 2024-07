Saquean propiedad del novio de reconocida actriz de Televisa; esto robaron

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La actriz mexicana Arleth Terán se vio envuelta en un incidente de delincuencia de manera indirecta cuando la casa de su novio, Guillermo Javier Sánchez Bernal, fue saqueada mientras ambos celebraban un cumpleaños en Polanco.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, la pareja se encontraba disfrutando de la celebración del cumpleaños de Sánchez Bernal cuando recibieron la noticia de que la residencia en San Jerónimo había sido asaltada. Los ladrones lograron llevarse aproximadamente 350 mil pesos en bienes, incluyendo relojes, cadenas y computadoras.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Fiscalía de la Ciudad de México ya están investigando el caso", informó Jiménez.

Hay que señalar que Terán ha mantenido en gran parte su relación fuera del ojo público, revelando pocos detalles sobre su pareja. Guillermo Javier Sánchez Bernal, con quien la actriz sostiene una relación desde 2021, es conocido por su discreción y privacidad. Terán ha mencionado en entrevistas lo siguiente: "La pareja está muy bien, sí tengo. Estoy muy contenta y harto colágeno, soy toda una cougar. Él es mexicano, de aquí de la ciudad y hace de todo un poco".

Sobre la posibilidad de un futuro matrimonio, Terán subrayó: "No me caso, qué bueno que me tengan mucha fe y que no me la dejen de tener. No pienso en el matrimonio, creo que hay cosas más importantes en el amor, el respeto, el cariño, esas cuestiones que van más allá cuando tienes una bonita relación".

Arleth Rocío Terán Sotelo, nacida en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 3 de diciembre de 1976, ha tenido una destacada carrera en la televisión mexicana. Comenzó en la década de los 80 haciendo comerciales en San Luis Potosí. En 1994, ingresó al Centro de Capacitación Artística de Televisa (CEA), donde recibió numerosas oportunidades para destacarse en el competitivo mundo de la televisión.

Su primer papel importante fue en la telenovela Tú y yo, aunque su trabajo se vio opacado por un escándalo amoroso con el cantante Joan Sebastian, quien estaba casado con Maribel Guardia en ese momento. Este romance causó una ruptura pública entre Sebastian y Guardia, un evento que aún se recuerda en el mundo del espectáculo.

El reciente robo a la casa del novio de Arleth Terán ha puesto de relieve nuevamente los problemas de seguridad en la Ciudad de México. Mientras las autoridades investigan, la pareja enfrenta este difícil momento juntos, demostrando su fortaleza y unión en tiempos adversos.

Fuente: Tribuna