Terror en Televisa: Conductor de 'Hoy', grave por de Covid-19; tuvo que abandonar el programa

Ciudad de México.- Hace algunas horas se difundió la noticia de que un querido conductor del programa Hoy tuvo que salir del aire durante varios días debido a que estuvo contagiado de Covid-19, y en esta ocasión la pasó muy mal a causa de la enfermedad. Se trató del presentador y actor Paul Stanley, quien la semana pasada se ausentó del matutino de Las Estrellas y hasta ayer lunes 15 de julio pudo reintegrarse.

El hijo del fallecido Paco Stanley fue captado saliendo de las instalaciones de Televisa y accedió a platicar con diversos reporteros que lo esperaban, para preguntarle acerca de cómo va el embarazo de su esposa Joely Bernat. Sin embargo, la conversación cambió de tono cuando Paul detalló que había estado delicado de salud la semana pasada, razón por la que abandonó Hoy.

El actor de novelas como Un refugio para el amor mencionó que lamentablemente otra vez se había enfrentado al coronavirus: "Regresé esta semana apenas, llegué de vacaciones y me dio Covid-19 muy fuerte, no pude grabar Miembros al Aire, hoy fue mi primer día". Paul explicó que afortunadamente su esposa no se había contagiado de Covid-19: "A mí nada más, dormimos en cuartos separados un buen rato".

Paul Stanley estuvo delicado por Covid-19

Stanley, de 38 años, hizo hincapié en que en esta ocasión la enfermedad sí lo 'tumbó' pero no confirmó haber requerido hospitalización: "Gracias a Dios ya salí de eso pero me dio fuertisisísimo, quedé un poquito ronco y como que te cansas, me ha dado como siete veces pero esta es la más fuerte que me pegó, de miedo he, pero ya superado", dijo a los reporteros.

Cambiando un poco de tema, el conductor mexicano relató que tanto él como Joely ya se están preparando para la llegada de su primera hija Victoria: "Sí me emociona (el parto), no me da miedo en la sangre". Paul explicó que su esposa la está pasando "un poquito mal" porque ya llegó al punto en que no puede dormir: "Ya la panza no se puede esconder, ya se mueve mucho Victoria, yo creo que para septiembre (nace), pero muy emocionados".

Fuente: Tribuna y YouTube Berenice Ortiz