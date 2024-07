Tiembla TV Azteca: Angélica Rivera SÍ regresará a Televisa; está grabando remake de exitosa novela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Han pasado 17 años desde la última vez que Angélica Rivera hizo una novela en Televisa, pues como se sabe, la artista decidió retirarse del medio del espectáculo tras relacionarse con el político Enrique Peña Nieto, con quien estuvo casada hasta el año 2019. Luego de su amplio retiro del mundo de la actuación, ha salido a la luz que en estos momentos 'La Gaviota' ya se encuentra grabando un nuevo proyecto.

Después de muchas especulaciones y hasta el rumor de que Rivera se iría a trabajar a TV Azteca o hasta Telemundo, ahora se ha revelado en realidad volverá a la televisora de San Ángel. De acuerdo con información de la cuenta de Instagram Confesiones de famosos, la madre de Sofía Castro será la protagonista de Con la Misma Mirada, nueva serie que produce Epigmenio Ibarra y que será transmitida a través de VIX+, plataforma de Televisa-Univisión.

Con la misma mirada es el título tentativo de la nueva adaptación de la telenovela colombiana 'Señora Isabel', la cual ya se está grabando en formato serie para la plataforma de streaming Vix Premium", reportaron.

Confesiones de Famosos compartió a parte del elenco que integra este proyecto y no solo figura el nombre de Angélica Rivera, sino también el de grandes actrices como la reconocida estrella Blanca Guerra, los famosos galanes Diego Klein e Iván Sánchez, su hija Sofía Castro, así como Ximena Herrera, Nicolás Haza, Ivanna Castro, Iliana Fox, Juan Ríos Cantú, Pamela Almanza, Fernanda Borches y Milleth Gómez.

Cabe resaltar que si bien, Angélica no ha hablado de su regreso al mundo del entretenimiento, en días recientes su hija Sofía Castro confirmó que ella se encuentra grabando una serie, la cual podría ser Con la misma mirada, que también fue producida por TV Azteca bajo el nombre de Mirada de Mujer.

En una entrevista para el programa Todo para la mujer, Sofi contó que ella no planeaba realizar ningún proyecto mientras estaba en los preparativos de su boda, está realizando una serie que la tiene muy ilusionada: "Según yo no iba a trabajar, y aquí estoy hoy, filmando una serie que me tiene muy contenta, muy emocionada, es un sueño cumplido para mí estar haciendo esta serie que estoy filmado ahorita", declaró.

Yo creo que las cosas llegan por algo, yo decía que no quería trabajar cuando me iba a casar y bueno, aquí estoy tratando de compaginar las dos cosas, y estoy muy agradecida por todo lo que está pasando", agregó la hija mayor de 'La Gaviota'.

Fuente: Tribuna