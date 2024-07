Tras muerte de exactriz de Televisa filtran VIDEO en el que da último adiós entre lágrimas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de la tan desgarradora muerte de la exactriz de Televisa y también presentadora, Verónica Toussaint, recientemente a través de las redes sociales de el afamado programa de Qué Chulada!, acaban de filtrar el último video que se tiene de la también comediante en dicha transmisión, en la cual da su último adiós a sus compañeras y espectadores entre lágrimas.

Valiente y fuerte, así es como Verónica actualmente es recordada tras su muerte, dado a que tras varios años luchando en contra del cáncer de mama, desgraciadamente falleció a sus 48 años al perder la batalla en contra de este. Pero, pese a que vivió los últimos tres años de su vida luchando incansablemente para sobrevivir, jamás perdió su gran sentido del humor y el amor a la vida, que siempre transmitía ante su programa en Imagen TV.

Y ahora, es precisamente en las redes sociales de Qué Chulada que compartieron el último video que tienen de su querida colega, en el que ella se despide de las presentadoras y del público en general, agradeciendo que los hayan apoyado a lo largo de los años que estuvo al aire: "Chuladas de mi corazón, nunca pensé que llegaría este día en donde tendría que despedirme de ustedes; agradecer desde toda la gente que hizo ‘Chulada’ desde un inicio hasta el día de hoy".

Tras esto, recalcó la gran importancia que representó para ella el poder pasar tiempo con sus dos colegas, recalcando que de Mariana Hernández, aprendió lo que era una verdadera amistad y la autenticidad, mientras que de Martha Guzmán la fuerza para luchar ante el cáncer que también padeció: "Mariana Hernández, su amiga cercana, y Martha Guzmán Esta cómplice increíble de nada más, escucharla respirar, sabía que nos iba a sacar un ataque de risa, a Martha y sus bailes, cómo fuimos compañeras en el camino con un diagnóstico similar, mucho qué aprenderle, su manera de hacer televisión".

Finalmente, recalcó lo mucho que el público estuvo tan presente de ella y del programa, alentándolos siempre a que mejoraran con sus comentarios, asegurando que lejos de molestarse le eran revitalizante: "Cómo me hicieron crecer, por cómo me acompañaron, cómo me dieron amor incondicional y me lo siguen dando en redes, gracias, gracias, gracias por acompañarnos a cerrar este ciclo de ¡Qué chuladas!, y las chuladas, para siempre porque no solo es un programa de televisión, sino un estado de ánimo". Incluso no pudo evitar que las lágrimas escurrieran por su mejilla unos segundos invadida por la ola de emociones.

