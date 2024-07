Acabó desfigurada: Tras divorcio y retiro de novelas, exactriz de TV Azteca regresa a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de novelas, que comenzó su carrera en TV Azteca y que lleva años alejada de la pantalla chica, dio una inesperada sorpresa a los televidentes debido a que hace algunas horas regresó a Televisa por todo lo alto. Se trata de la guapísima Bárbara Mori, quien desde hace 16 años dejó de realizar melodramas y se enfocó en consolidar su carrera en el séptimo arte.

La originaria de Uruguay empezó su trayecto por el medio del entretenimiento gracias a la televisora del Ajusco, donde le dieron la oportunidad de realizar telenovelas como Tric-Trac, Al norte del corazón, Mirada de mujer, Azul tequila y Súbete a mi moto. No obstante, Bárbara acabó vetada de este canal cuando en 2004 decidió probar suerte en la empresa de San Ángel, donde fue protagonista del exitoso melodrama Rubí.

La actriz, quien se divorció de Sergio Mayer en 2002, dio vida a la malvada e interesada 'Rubí Pérez', quien en su intento por salir de la pobreza en la que vivía, lo perdió todo y acabó en la ruina y desfigurada durante el último episodio. Pese a que Bárbara consiguió la fama en las novelas, en los últimos años ha manifestado que no quiere regresar a esta faceta de su carrera.

Sin embargo, durante la noche del pasado martes 16 de julio Mori dio una tremenda sorpresa a los televidentes debido a que retornó a Televisa siendo conductora invitada del programa Montse&Joe. La madre de Sergio Mayer Mori se unió a la emisión del Canal de Unicable para acompañar a Montserrat Oliver a llevar el mejor entretenimiento al público, en ausencia de Yolanda Andrade quien sigue sin acudir al programa por sus problemas de salud.

Te mandamos besos Joe, besos, muchos besos", dijo la uruguaya, mientras que Oliver mencionó que esperan que se encuentre "mejor".

Bárbara se sinceró con Montse sobre cómo se siente de ser abuela a sus 46 años y manifestó que se siente plena con su vida personal: "Me derrito de amor, me dice 'abuelita' y amo, amo (que me diga así)". Asimismo, contó que en los últimos años ha cambiado su alimentación, por lo que luce espectacular: "Antes comía mucha carne, pero ya no como animal, más que pescado de vez en cuando, ustedes vean si me hace bien o me hace mal, dejé los lácteos y estoy en un detox de azúcar", mencionó.

Además de promocionar su nueva serie Las Azules, la uruguaya mencionó que está impartiendo conferencias donde comparte con sus fans cómo "salió de la oscuridad" y logró tenerse amor propio: "Comparto un poco mi historia de vida, lo que me ha servido para transformar mi vida, lo que me ha servido a mí, es compartir un poco desde mi experiencia de vida", dijo Bárbara.

Fuente: Tribuna