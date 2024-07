¡Amor por contrato! Exhiben oscuro secreto que guardaron Gabriel Soto e Irina Baeva por meses

Ciudad de México.- En más de una ocasión se ha difundido un rumor que apunta a que Televisa obligaría a sus estrellas a mantener relaciones e incluso matrimonios debido a que al público le encanta que las historias de telenovelas, se transformen a la vida real. Uno de estos casos habría sido el de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, quienes a lo largo de todo su romance fueron señalados de mantener un amor falso y por mero contrato.

Aunque de esta situación ya pasaron varios años, en la actualidad habría un caso similar y sería el de Irina Baeva y Gabriel Soto. Como se sabe, la noche de ayer martes 16 de abril, el actor mexicano compartió la noticia de que su relación con la rusa había llegado a su fin, sin embargo, el rumor de que estaban separados ya tenía más de un mes circulando en los medios.

Sin embargo, la periodista Mandy Fridmann, reveló que en realidad los actores tenían meses separados, pero presuntamente fueron obligados a no compartir su ruptura porque tenían un contrato. "Soto y Baeva llevarían más de un año separados, aunque los hayas visto juntos casi como gemelos, en eventos, fotos, dizque viajes de placer y campañas publicitarias... justamente esto último era lo que los mantenía 'unidos'", indicó Freedman en Las Top News.

A pesar de que se pudiera pensar que el motivo principal de esta decisión fue el aplazamiento de su boda, que estaba planeada para el 14 de mayo en 2023, y no se realizó porque la guerra entre Rusia y Ucrania impedía que la familia de la artista viajara a México; según Mandy, existe otra razón más importante que terminó por separar a los actores de novelas como Vino el amor y Soltero con hijas.

En este sentido, Freedman recalcó que los contratos comerciales que tenían en conjunto Soto y Baeva les impedían confirmar su separación: "Una de las campañas era una joyería, otra sería una mueblería, hotelería y hasta presentaciones en una cadena de televisión. El último contrato que les quedaba pendiente habría concluido hace un mes y habrían tenido una cláusula que debían seguir como parte de la misma, hasta la semana pasada. Que justamente coincide con el momento en que Soto borró todas las fotos que tenía con Irina", detalló.

La confirmación de que Irina y Gabriel ya no están juntos surgió en medio de rumores de un posible romance secreto entre ella y el empresario Víctor González Herrera, quien es hijo del fundador de las Farmacias Similares. No obstante, en el reciente programa de Sale el Sol, el periodista Gustavo Adolfo negó que el vínculo entre ambos vaya más allá de lo profesional.

Me dicen fuentes confiables que esto es una mentira, que solo la contrataron para una cosa de Simi Planeta o Simi no sé qué, pero que la subieron a un helicóptero, la bajaron, la llevaron a SimiLandia, pero que nada que ver, y que tampoco, según me dicen, que a Víctor González no es de su interés Irina Baeva", dijo Infante al respecto.