Ejecutivos de TV Azteca corren a otro conductor por bajo rating; este programa saldrá del aire

Ciudad de México.- Este próximo domingo 21 de julio TV Azteca intentará acabar con el rating de Televisa pues está apostando todo para subir el rating de su programación dominical, ya que realizarán la final de su exitoso reality MasterChef Celebrity México y además ese mismo día estrenarán la nueva temporada de La Academia. No obstante, este movimiento también provocaría que un conductor pierda su trabajo.

De acuerdo con la información de Hugo Alexander Maldonado, este próximo domingo se dejará de transmitir el programa El Círculo del 1% que conduce el polémico youtuber e influencer 'El Escorpión Dorado', personaje que interpreta Álex Montiel. El especialista mencionó que en un intento por mantener una buena audiencia durante todo el día, los ejecutivos del Ajusco decidieron desaparecer este programa porque sus niveles de rating nunca han despuntado.

'El Escorpión Dorado' saldría del aire

Y es que como se sabe, el programa de 'El Escorpión Dorado' comenzó transmitiéndose a las 18:00 horas (tiempo de CDMX) durante dos horas, sin embargo, hace unas semanas decidieron cambiarlo a las 17:00 horas porque su rating era muy bajo y esto perjudicaba a MasterChef. "Se veía venir, pero no es raro que lo quiten... adiós al 'Escorpión Dorado'", mencionó Hugo en el podcast Chisme Café.

Hugo Alexander resaltó que desconoce qué vaya a pasar en el futuro, pero lo que es un hecho es que al menos este próximo domingo, que se estrena La Academia, el programa de El Círculo del 1% no aparecerá en la señal del Canal Azteca uno: "Yo no sé si van a agarrar de pretexto ('La Academia') para que ya no aparezca, ya no está programado el 'Escorpión' el domingo", mencionó el especialista en rating.

Cabe resaltar que el pasado domingo, el programa de concursos conducido por el enmascarado registró su peor rating desde que comenzó sus transmisiones. De acuerdo con la información que compartió Produ, quien toma como fuente a Nielsen Ibope, El círculo del 1% no alcanzó ni los 400 mil televidentes el 14 de julio, mientras que MasterChef Celebrity venció la audiencia que registró el Canal de Las Estrellas.

Fuente: Tribuna