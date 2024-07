Gabriela Spanic defiende a Irina Baeva ante críticas por 'Aventurera'

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La actriz y exreina de belleza Gabriela Spanic salió en defensa de Irina Baeva, quien ha enfrentado fuertes críticas por su desempeño en la obra teatral Aventurera. Spanic, conocida por su papel protagónico en La Usurpadora, dejó ver su solidaridad con la actriz rusa y recordó sus propias experiencias al enfrentar prejuicios como extranjera en México.

Spanic manifestó su empatía con Baeva durante una entrevista en el programa ¡Siéntese quien pueda! La actriz venezolana reconoció las dificultades que conlleva ser extranjera en la industria del entretenimiento mexicana, señalando que la xenofobia sigue siendo un problema persistente. "Y como yo, es extranjera, lamentablemente en este medio existe la xenofobia", afirmó Spanic al comentar sobre los ataques que Baeva ha recibido por su labor en el teatro.

Pero eso no es todo, pues la actriz de 50 años también destacó que en varias ocasiones su nacionalidad ha sido motivo de señalamientos dentro del medio artístico. “Yo estoy muy agradecida de verdad con las empresas mexicanas que me dieron trabajo, pero también existe mucho la envidia, entonces, cualquier titular, la rusa o la venezolana o la argentina que llegó y me parece tan despectivo, o sea, ya en el siglo 21, hoy en día, todavía”, expresó con visible descontento.

Spanic recordó los duros comentarios que enfrentó cuando recibió su primer protagónico en México hace casi 27 años. “Cuando yo recién llegué a México hace 27, casi 27 años, salió en las revistas ‘¿por qué pusieron esta extranjera de protagonista de La Usurpadora si hasta debajo de las piedras hay mejores actrices?’”, relató Spanic, reflejando las dificultades y prejuicios que tuvo que superar para consolidar su carrera.

Las declaraciones de Spanic resonaron en las redes sociales, donde muchos internautas alabaron su talento y el de Baeva, argumentando que el origen de una persona no debería ser motivo de discriminación. Sin embargo, también hubo quienes opinaron que ser etiquetado por el país de origen no debería ser considerado una ofensa.

Esta defensa de Gabriela Spanic no solo pone en evidencia los retos que enfrentan los actores extranjeros en México, sino que también invita a una reflexión más amplia sobre la inclusión y la aceptación en la industria del entretenimiento.

