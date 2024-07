¿Gomita en 'La Casa de los Famosos'? Mariana Echeverría da pista por accidente

Ciudad de México.- Hasta el momento, muchos de los nombres que se han confirmado como participantes en la segunda temporada de La Casa de los Famosos ya los conocíamos por rumores en redes sociales o sospechas de periodistas que han acertado sin fallar. Una vez más, la producción del reality show parece haber descuidado la confidencialidad. Un personaje que hasta hace unos días no figuraba en las especulaciones sobre el 'elenco' incógnito del programa ha comenzado a compartirse de boca en boca gracias a una confesión "accidental" de Mariana Echeverría, quien ya fue anunciada como miembro de la concurso.

El supuesto incidente quedó capturado en una transmisión en vivo en la que participó Pablo Chagra y Echeverría, quien accedió a dar algunas respuestas al público antes de aislarse en la vivienda, donde el único contacto que tendrá será con los demás artistas, comediantes, influencers y tiktokers que también habiten en la famosa casa ubicada en Huixquilucan.

Mariana Echeverría reveló que 'Gomita' sería otra concursante de LCDLF

Durante la entrevista, la esposa del futbolista Óscar Jiménez contó que está dispuesta a dar lo mejor de sí en las distintas competencias. Aseguró que posee una característica que le ayudaría a lograr sus objetivos. Sobre esta línea, se definió como una persona "aferrada" que no desiste hasta conseguir lo que quiere. Fue en este punto donde hizo mención de uno de sus compañeros, a quien también reconoció como obstinado, insinuando que sería difícil contender contra él. Sin embargo, lo que llamó la atención de la audiencia fue cuando explicó que este rasgo de personalidad le hacía falta a la payasita que saltó a la fama tras su participación en Sabadazo.

Sí, me gustaría ganar pruebas de líderes. Me gustaría ganar muchas cosas que me pueden ayudar a llegar más lejos. Soy muy aferrada. El Potro (Caballero) y, bueno, Gomita no tanto, pero después de que la vi en el Hotel VIP (programa de televisión) sí hay aferrados".