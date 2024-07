Hijo de Pepe Aguilar ventila distante relación con su padre y ¿lanza indirecta a Ángela?

Ciudad de México.- Desde hace algunos años, Pepe Aguilar ha dejado en claro que disfruta de pasar tiempo con sus hijos, no por nada, en más de una ocasión Aneliz, Leonardo y Ángela han sido los protagonistas en sus video blogs en su canal de YouTube, sitio en el que la familia goza de tener una excelente relación; sin embargo, no todo sería miel sobre hojuelas en la vida del cantante de éxitos como Credo y Por mujeres como tú.

Como algunos recordarán, Pepe Aguilar ha tenido dos matrimonios en su haber, el más conocido y actual es el que sostiene con Aneliz Álvarez Alcalá, con quien concibió a sus últimos tres hijos, pero previo a ello contó con otro y éste fue con Carmen Treviño, mujer con quien concibió a José Emiliano Aguilar, hombre de 31 años con el que parece tener una relación tensa desde hace algún tiempo y a quien no invitó a participar al Jaripeo Sin Fronteras.

Recientemente, José Emiliano brindó una entrevista para el programa de espectáculos De Primera Mano, de Imagen TV, donde contó que mantenía relación distante con su padre, Pepe Aguilar, al grado en el que él ni siquiera estaba enterado de que había lanzado su canción Soy el vato, también destacó que no le habría gustado trabajar en el Jaripeo Sin Fronteras (show familiar de los Aguilar) porque él se encuentra en un rubro distinto al que su afamado progenitor.

Emiliano Aguilar revela que su padre no lo ha apoyado en su carrera musical

Créditos: Internet

Y es que, aunque todos están acostumbrados a escuchar el nombre de los Aguilar triunfando en la industria del regional mexicano, la realidad es que José Emiliano decidió desarrollarse en otra rama musical: El Rap, propuesta que le permite ser mucho más expresivo con la vida que ha llevado. Por otro lado, el hombre destacó que se siente orgulloso de saber que todo lo que ha logrado ha sido por esfuerzo propio y no porque su progenitor haya intervenido, lo que podría tomarse como una indirecta a Ángela.

“Ahorita que estoy haciendo lo mío, solo siento que lo puedo disfrutar más. Siento que con mi esfuerzo de todo lo que he sufrido durante toda mi vida, todo lo que he pasado para poder llegar a este momento y por fin disfrutarlo y saber que me la rifé (me esforcé).”