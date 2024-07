Joe Manganiello hunde a Sofía Vergara y filtra cuál fue el verdadero motivo de su divorcio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se dice que las relaciones de las celebridades están condenadas al fracaso, tanto es así que, incluso, en la película de Shrek, el ‘burro’ dice un diálogo relacionado a ello: “Las bodas de los famosos, nunca duran”. La noche del pasado martes, 16 de julio, la farándula mexicana se impactó con la noticia de que Irina Baeva y Gabriel Soto habían decidido ponerle fin a su amorío, luego de años de posponer su boda.

Mientras esto ocurría, la farándula estadounidense sufrió un fuerte impacto cuando Joe Maganiello decidió hablar sobre el verdadero motivo que lo llevó a poner fin a su matrimonio con la actriz colombiana, Sofía Vergara, algo que sin duda sacudió a propios y a ajenos puesto eran tenidos como una de las parejas más estables de todo Hollywood, logro que es muy difícil tener en estos días, sobretodo si perteneces a uno de los gremios más competitivos a nivel laboral.

Joe Manganiello filtra las causas de su separación de Sofía Vergara

Cuando la pareja decidió separarse, anunciaron la noticia a través de un comunicado en redes sociales, donde evitaron dar cualquier detalle al respecto y únicamente citaron “diferencias irreconciliables”, oración que es bastante común cuando un matrimonio de celebridades estadounidenses deciden poner fin a su relación, incluso ha sido mencionada por otras estrellas en algún otro momento; sin embargo, Vergara fue la primera en romper el silencio en el mes de enero, cuando mencionó para El País que el motivo de su separación radicaba en que su marido quería tener hijos y ella no.

En aquel momento, la actriz de Modern Family declaró que ella fue madre cuando apenas tenía 19 años, por lo que actualmente se estaba preparando para tomar el rol de abuela, hecho que no lo sentó bien a Manganiello quien al ser menor que ella aún esperaba formar una familia. La famosa resaltó que su nueva pareja tenía que ser una persona que ya tuviera descendencia: “Esto ya no es para mí (…) Estoy lista para ser abuela, no madre.”

Joe Manganiello habla de las causas de su separación con Sofía Vergara

Créditos: Internet

Recientemente, Manganiello decidió hablar del tema a través de la revista Men’s Journal donde aclaró que el motivo por el que se separó de Vergara no era porque quisiera tener hijos o no, sino porque ambos se distanciaron, cosa que suele ocurrir mucho en una relación de años: “Es porque dos personas se distanciaron y a veces eso pasa, ¿que me pinten como que tuve una especie de crisis de la mediana edad, y después de nueve años, le di un ultimátum de ‘haz esto que es potencialmente no saludable para tu cuerpo o me voy?’ Ese nunca fui yo”.

Fuentes: Tribuna